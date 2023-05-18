Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Даулет Бекманов освобожден от должности председателя Комитета государственных услуг

    18 Мая 2023, 18:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Бекманов Даулет Нысанхулович освобожден от должности председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК согласно поданному заявлению. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Бекманов Даулет Нысанхулович окончил в 2004 году университет «Мирас» по специальности «Информатика», в 2010 году - Южно-Казахстанский государственный университет имени М.А. Ауэзова по специальности «Государственное и местное управление».

    Трудовую деятельность начинал в сфере информационных технологий с 2005 года как в частных, так и в государственных структурах.

    С 2007 года по 2009 год работал аналитиком группы ИТ-консалтинга АО «Национальные информационные технологии».

    С 2009 года по 2011 год являлся ведущим специалистом ТОО «Центр управления инвестиционными проектами здравоохранения».

    В 2011 году работал главным аналитиком АО «Национальные информационные технологии», начальником управления по автоматизации государственных услуг Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН МСИ РК.

    В 2012-2013 годы занимал различные позиции в Комитете по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Министерства транспорта и коммуникаций РК.

    С 2014 года по 2017 год работал заместителем директора департамента по развитию электронных услуг и ЦОН Агентства РК по связи и информации, руководителем управления контроля электронных услуг Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.

    В период с 2017 по 2018 годы работал в Министерстве информации и коммуникаций РК заместителем директора департамента по развитию государственных услуг, директора департамента информатизации.

    С сентября 2018 года по февраль 2020 года являлся заместителем председателя правления АО «Национальные информационные технологии».

    В феврале 2020 года был назначен на должность председателя Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Отставки МЦРИАП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан планирует производить собственные спутники связи
    Работа системы Е-нотариат стабилизирована - Асет Турысов
    Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
    Развивать рынок услуг космомониторинга предлагают в Казахстане
    Популярное
    1 Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
    2 Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
    3 Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
    4 Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
    5 Как прошел первый день государственного визита Президента Казахстана в Китай
    Новости партнеров