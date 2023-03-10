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    Дату празднования Дня учителя изменили в Казахстане

    10 Марта 2023, 08:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Профессиональный праздник педагогов – День учителя – будет отмечаться в Казахстане 5 октября. Соответствующее постановление принято Правительством РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Телеграм-канал Правительства.

    Согласно перечню государственных праздников, День учителя в республике отмечали в первое воскресенье октября. Теперь же празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей, отмечаемым 5 октября в более чем 100 странах мира.

    День учителя – это профессиональный праздник всех работников сферы образования. День, когда отмечаются роль и заслуги педагогов, их неоценимый вклад в развитие общества.

    По данным Министерства просвещения, на сегодня в Казахстане работают 556 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК Дата
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