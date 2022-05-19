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    Дать возможность выкупить земельный участок участникам СЭЗ предлагает Мининдустрии

    19 Мая 2022, 17:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев попросил сократить механизм прохождения республиканской бюджетной комиссии для расширения приоритетных видов деятельности в специальных экономических зонах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Самое большое, что нам мешает – это длительность расширения приоритетных видов деятельности. Мы хотели бы, чтобы был проработан сокращенный механизм прохождения республиканской бюджетной комиссии, поскольку от этого зависит дальнейшая реализация проектов. Пока предприниматель не получит земельный участок и не станет участником СЭЗ, проект зачастую приходится долго ждать», - сказал Марат Карабаев на круглом столе в Сенате.

    Он также озвучил свое предложение в части поощрения эффективной деятельности участников СЭЗ, а именно дать возможность участникам СЭЗ выкупить землю.

    «Предлагаем рассмотреть возможность выкупа земельного участка, если предприниматель полностью построил завод, ввел его в эксплуатацию и вышел на 70% проектной мощности. Мы это несколько раз с Администрацией Президента и Минюстом обсуждали и говорили, что, давайте, стоимость инфраструктуры на гектары поделим. Сколько у него гектаров есть, от этой стоимости он выкупает», - отметил вице-министр.

    «То есть, кроме кадастровой стоимости, он будет возмещать траты государства на строительство инфраструктуры», - пояснил М. Карабаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Сенат Экономика МИИР РК
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