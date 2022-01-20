Дарын Туяков освобожден от должности замминистра обороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Туяков Дарын Шылбынович освобожден от должности заместителя Министра обороны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Дарын Туяков родился в 1969 году в селе Учарал Алакольского района Алматинской области.