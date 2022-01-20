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    Дарын Туяков освобожден от должности замминистра обороны

    20 Января 2022, 12:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Туяков Дарын Шылбынович освобожден от должности заместителя Министра обороны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Дарын Туяков родился в 1969 году в селе Учарал Алакольского района Алматинской области.

    В 1990 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю.В. Андропова. В 1997 году окончил Казахстанский Национальный Университет им. Аль-Фараби (юрист-правовед). В 2007 году окончил Международную академию бизнеса (магистр делового администрирования). В 2014 году окончил Высшую школу корпоративного управления Российской Академии народного хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ (Доктор делового администрирования).

    В 1990-1991 гг. –заместитель командира роты по политической части

    в/ч 51809.
    1991-1992 гг. – заместитель командира по военно-политической работе в/ч 51809.
    1992-1993 гг. – ведущий консультант Министерства юстиции Республики Казахстан.
    1993-1999 гг. – работал в коммерческих структурах Алматы.
    2002-2018 гг. – работал на должностях от начальника отдела до главного директора – руководителя аппарата и члена Правления АО «Казахтелеком».
    2018-2019 гг. – вице-министр информации и коммуникаций Республики Казахстан.
    С апреля 2019 года по август 2019 года – вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
    С августа 2019 года по октябрь 2020 года – вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
    С октября 2020 года занимал должность заместителя министра обороны Республики Казахстан.

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