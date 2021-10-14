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    Дарига Назарбаева встретилась с представителями Генерального секретаря ООН

    14 Октября 2021, 14:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Дарига Назарбаева встретилась с спецпредставителем Генерального секретаря ООН, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Натальей Герман и помощником Генерального секретаря ООН, помощником Администратора Программы развития ООН и директором Регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ Мирьяной Спольярич Эггер. Об этом передает МИА «Казинформ».

    В ходе встречи Дариги Назарбаевой с Натальей Герман обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана и ООН в сфере развития образования, экологии, поддержки женских и молодежных инициатив.

    Дарига Назарбаева особо подчеркнула важную роль деятельности ООН, отметив, что «ООН остается глобальной организацией, которая может консолидировать усилия международного сообщества для обеспечения международной безопасности».

    В свою очередь Наталья Герман высоко оценила успехи Казахстана, достигнутые за годы независимости, подчеркнув международные инициативы страны в сфере укрепления мира, безопасности и устойчивого развития.

    Она также отметила, что по словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, «сотрудничество Казахстана и ООН является образцовым».

    Сторонами была отмечена актуальность инициативы Казахстана о создании Регионального центра ООН в г.Алматы.

    Наталья Герман от имени ООН выразила благодарность Казахстану за оперативное решение вопроса по временной дислокации миссии ООН из Афганистана в Алматы.

    Говоря о расширении возможностей женщин в самореализации, спецпредставитель ООН обозначила то, что для этого в Казахстане претворяются в жизнь конкретные реформы.

    Так, в стране введена 30-процентная квота для женщин, молодежи в Парламенте и местных представительных органах.

    Вместе с этим Казахстан выступил с инициативой о запуске совместной с Европейским союзом программы по обучению афганских женщин в университетах Казахстана и Узбекистана.

    Наталья Герман поблагодарила Даригу Назарбаеву за инициативу по созданию Совета женщин-лидеров, первое заседание которого прошло в декабре 2020 года. «Фонд Нурсултана Назарбаева успешно реализует проекты в сфере образования, поддержки молодежных инициатив. Думаю, у нас есть возможности для сотрудничества и обмена опытом. Поэтому хочу пригласить Вас, Дарига Нурсултановна, принять участие в следующем заседании Совета женщин-лидеров, которое пройдет в декабре этого года в г.Ташкент», - отметила Наталья Герман.

    Со своей стороны депутат Мажилиса предложила больше уделять внимание созданию программ для пожилых людей в целях организации их трудоустройства, досуга, поддержки здоровья.

    Во время встречи Дариги Назарбаевой с директором Регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ Мирьяной Спольярич Эггер обсуждены вопросы реализации целей устойчивого развития (ЦУР).

    Мирьяна Спольярич Эггер особо подчеркнула, что в Казахстане ЦУР, в том числе связанные с гендерными вопросами, успешно интегрированы во внутригосударственные программы и стратегии.

    Представитель ООН дала высокую оценку инициативам Казахстана в области защиты прав женщин, обеспечения мира и безопасности на региональном уровне.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН Мажилис
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