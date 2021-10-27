Дарига Назарбаева подарила детям 160 домбр в рамках юбилея Дины Нурпеисовой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 160 детей из 10 детских учебно-воспитательных учреждений получили в подарок 160 мастеровых домбр в рамках 160-летия кюйши Дины Нурпеисовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый благотворительный проект состоялся в рамках 160-летия Дины Нурпеисовой. Гуманитарная цель проекта заключается в передаче инструментов талантливым детям, не имеющим возможности приобрести домбру для обучения игре на ней. 160 мастеровых домбр получили в подарок дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из малоимущих семей. Еще одна задача проекта - отдать дань памяти первой женщине–кюйши, содействовать сохранению музыкального наследия Дины Нурпеисовой, продолжению традиций народного творчества.

Как отметила, председатель попечительского совета гуманитарного фонда «Дегдар» Дарига Назарбаева, домбра испокон веков была главным символом нашей культуры.

«Гуманитарный фонд дарит детским школам и ансамблям инструменты, благодаря которым еще больше детей получат возможность научиться играть на домбре. Происходит это в год юбилея легендарной Дины Нурпеисовой. Она вошла в историю благодаря своему таланту, мужеству, беззаветной любви к музыке и к родной земле. На пути к своей мечте Дина преодолела все трудности и препятствия и стала первой женщиной-кюйши и первой женщиной-композитором в Казахстане. В звуках ее произведений - душа казахской земли, ее народа. Домбра испокон веков была главным символом нашей культуры. Всего две струны в этом инструменте, но какое богатство эмоций и красоту нашей родины они передают. И тот, кто владеет игрой на домбре, продолжает эстафету поколений, сохраняет музыкальные традиции предков, несет в своем сердце истинные духовные ценности», - сказала Дарига Назарбаева в своей поздравительной речи.

«Передавая в дар инструменты, я желаю всем руководителям, педагогам терпения, чуткости и любви в деле воспитания юных талантов! А самим талантам - больших творческих успехов. Надеюсь, скоро мы увидим вас на главных концертных площадках страны», - обратилась Дарига Назарбаева.

На торжественной церемонии выступила министр культуры и спорта Актоты Райымкулова, которая поблагодарила педагогов, руководителей детских школ и ансамблей за развитие детского творчества.

«У Дины Нурпеисовой были хорошие учителя. Сначала - ее отец, потом сам великий Курмангазы поддержал ее увлечение музыкой, развил ее талант. Я уверена, что сегодня в зале – как раз такие наставники, отзывчивые, добросердечные, любящие своих воспитанников и свое дело. Я хочу поблагодарить в вашем лице всех педагогов, руководителей детских школ, ансамблей за ваш неоценимый труд. Вы воспитываете в молодом поколении любовь и уважение к культуре и истории родной земли, прививаете детям истинные духовные ценности», - отметила министр.

Благодарность организаторам проекта выразил директор фонда «Күй анасы», композитор, правнук Дины Нурпеисовой Толеген Куанышев.

В рамках проекта в стенах театра «Астана Опера» была представлена концертная программа, на которой прозвучал ряд произведений Дины Нурпеисовой и ее легендарного учителя Курмангазы Сагырбаева. Присутствующие смогли насладиться звучанием таких известных произведений, как «Байжұма», «Саранжап», «Баламишка», «Балбырауын», «Адай», «Науысқы» и других.

160 музыкальных инструментов были переданы учебно-воспитательным учреждениям разных регионов страны, в которых дети обучаются игре на домбре. Среди них: Школа молодого акына им. Е. Аскарова (г. Петропавловск); КГУ «Детская деревня семейного типа» (г. Усть-Каменогорск); Школа акынов им. К.Шакеева (г. Кокшетау); КГКП «Культурно-досуговый центр» (г. Костанай); «SOS Детская деревня» (г. Нур-Султан); Школа традиционного пения «жыр» - «Ер Едіге» (г. Актобе); Детский оркестр при школе искусств «Макат» (Атырауская область, район Макат); Ансамбль домбристов при детском доме «Айналайын» (г. Талдыкорган); фольклорно-этнографический школьный оркестр «Нур-Ата» ГКУ «Школа-интернат для детей из многодетных и малоимущих семей им. Н.Тлендиева» (г. Тараз); КГУ «Областная специальная школа интернат для детей с нарушением зрения» (Западно-Казахстанская область).