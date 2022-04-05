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    Дархан Дильманов освобожден от должности зампредседателя КНБ РК – директора Пограничной службы

    5 Апреля 2022, 12:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дархан Дильманов освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – Директора Пограничной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Распоряжением Главы государства Дильманов Дархан Айткалиевич освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – Директора Пограничной службы.


    Дильманов Дархан Айткалиевич

    Образование:

    Московское высшее пограничное командное училище КГБ СССР (1980 г.); Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата (2005 г.); Пограничная академия ФСБ РФ (2009 г.).

    Награжден: орденом «Айбын» ІІ степени, ведомственными и юбилейными медалями. Является почетным военнослужащим ПС КНБ РК. В 2020 году Указом Президента РК присвоено звание генерал-лейтенанта.

    Карьера

    1986-1998 гг. - служба на офицерских должностях в пограничных войсках КГБ/КНБ;

    1998-2015 гг. - служба на руководящих должностях в пограничной службе КНБ;

    с 14 июля 2015 года - заместитель председателя КНБ РК - директор Пограничной службы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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