Дархан Ахмедиев назначен замминистра обороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя министра обороны и начальника Национального университета обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжениями Главы государства:

Ахмедиев Дархан Мейрамулы назначен заместителем Министра обороны Республики Казахстан;

Альчекенов Лут Сапуович назначен начальником Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Ахмедиев Дархан Мейрамулы - выпускник Карагандинского государственного технического университета, обладатель стипендии «Болашақ» (King's London college).

Трудовую деятельность начал в 2012 году в качестве аналитика АО «Национальные информационные технологии». В 2013-2015 годах работал экспертом в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК и Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК. В последующем был принят на должность главного эксперта Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 2017 по 2019 годы работал руководителем управления Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2019 году приступил к обязанностям заместителя директора Департамента развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В 2020 году назначен директором Департамента развития ІТ Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Далее, в результате внутренней реорганизации ведомства, с 20 ноября 2020 года был назначен директором Департамента развития информационных и информационно-коммуникационных технологий Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

****

Альчекенов Лут Сапуович родился 13.08.1966 в с. Караузек Красноярского района Астраханской области. В 1983 году окончил среднюю школу в с. Байбек Красноярского района Астраханской области. Окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище в 1987 году, Михайловскую артиллерийскую академию в 1998 году. Факультет Генерального штаба Военной академии Республики Беларусь в 2010 году.

Воинскую службу начинал в Группе Советских войск в Германии, где прошел должности от командира артиллерийского взвода до командира артиллерийской батареи.

Далее проходил воинскую службу в г. Семей на различных командных должностях, в том числе на должности командира бригады, в г. Тараз и г. Атырау – заместителем командующего войсками регионального командования по огневому поражению, в г. Нур-Султан на должностях командующего Ракетными войсками и артиллерией – заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками по огневому поражению и заместителя начальника университета – начальника штаба Национального университета имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

С марта 2020 года – начальник департамента кадров Министерства обороны Республики Казахстан.