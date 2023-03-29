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    Дарья Балабюк  завоевала «бронзу» на юношеском ЧМ по тяжелой атлетике

    29 Марта 2023, 00:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тяжелоатлетка из Казахстана Дарья Балабюк завоевала медаль юношеского чемпионата мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Дарья Балабюк стала бронзовым призером юношеского чемпионата мира! В весовой категории до 55 кг ее результат составил 175 (78+97) кг», — сообщили в Федерации тяжелой атлетики.

    Ранее еще один казахстанец Арапбай Нурасыл выиграл бронзовую медаль юниорского чемпионата мира в Албании в весовой категории до 67 кг, показав результат в 266 кг (120+146).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Тяжелая атлетика
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