Дал осужденным много воли: экс-начальника колонии осудили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре осудили экс-начальника колонии. 41-летний подполковник обвинялся по части 2-1 статьи 361 УК РК – злоупотребление должностными полномочиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Начальником учреждения №47 КУИС МВД РК он работал чуть больше двух месяцев. За это время не раз нарушил процесс исполнения наказания – троим осужденным разрешал не соблюдать распорядок дня. Они беспрепятственно могли уйти и не возвратиться в установленный срок в исправительное учреждение. Все трое свободно передвигались не только по Павлодарской области, но и ездили в Астану, Щучинск, Кокшетау.

Кроме того, пользуясь своим служебным положением, экс-начальник колонии давал поручения дежурным помощникам в суточных ведомостях и ежедневных сводках не отражать отсутствие этих осужденных.

Подполковника взяли под стражу 26 апреля 2023 года. Приговор объявили в суде №2 Павлодара. Сотруднику правоохранительных органов назначили наказание – 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Кроме того, его лишили специального звания подполковник юстиции.



