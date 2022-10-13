Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества обсудили Президенты РК и Беларуси

    13 Октября 2022, 16:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Александра Лукашенко за участие в саммитах СВМДА и СНГ. Глава нашего государства отметил, что Казахстан придает большое значение всестороннему развитию стратегического партнерства с Беларусью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-белорусского многопланового сотрудничества. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации.

    «Я постоянно говорю членам Правительства, что нужно делать все возможное с тем, чтобы наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, содействовать проектам. Надо использовать имеющиеся возможности. С моей стороны будут предприниматься все возможности для продолжения эффективного многостороннего сотрудничества», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил Президента Казахстана за приглашение на саммит, отметив значительный потенциал дальнейшего укрепления СВМДА.

    «То, что вы начали развивать организацию СВМДА глобально, это очень правильно», - считает Президент Беларуси.

    Лидеры также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня.


    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Астана Беларусь Сотрудничество СВМДА
    Новости по теме
    Новости по теме
    Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    Глава государства принял вновь назначенных послов Казахстана
    Программа политической модернизации, инициированная Президентом, получила окончательное правовое оформление - Госсоветник РК
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров