Дальнейшее нарастание инфляционного давления ожидается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сравнил денежно-кредитную политику Национального банка с механизмами в других странах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реальная ставка в развитых странах находится в отрицательной зоне в связи с дефляционной природой цен до кризиса, вызванного коронавирусом. Однако с 2021 года на фоне существенного ускорения инфляции развитые страны перешли к ужесточению денежно-кредитных условий. С начала 2022 года Федеральная резервная система США два раза повысила ставку суммарно на 0,75 процентных пункта. Банк Англии, который начал повышение в прошлом году, в мае 2022 года повысил ставку до 1 %», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, Европейский центральный банк не исключает повышения ставки уже в июле текущего года.

«Банк России после более двукратного повышения ключевой ставки с 9,5 % до 20 % в феврале текущего года для обеспечения финансовой стабильности к маю снизил ее до 14 % с учетом ожидаемых дефляционных процессов из-за прогнозируемого падения экономики до 8-10 %. В отличие от предпосылок в Российской Федерации, в Казахстане не ожидается рецессии, напротив, ожидается дальнейшее нарастание инфляционного давления на фоне дополнительного фискального стимулирования», - отметил глава Кабмина.

«Проводя денежно-кредитную политику, Национальный банк взвешенно подходит к решениям по ставке с учетом их влияния на экономику и кредитование банками. Последнее решение направлено на перебалансировку поведения населения с потребления на сбережение», - добавил Премьер.



