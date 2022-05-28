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    Дальнейшее нарастание инфляционного давления ожидается в Казахстане

    28 Мая 2022, 16:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сравнил денежно-кредитную политику Национального банка с механизмами в других странах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Реальная ставка в развитых странах находится в отрицательной зоне в связи с дефляционной природой цен до кризиса, вызванного коронавирусом. Однако с 2021 года на фоне существенного ускорения инфляции развитые страны перешли к ужесточению денежно-кредитных условий. С начала 2022 года Федеральная резервная система США два раза повысила ставку суммарно на 0,75 процентных пункта. Банк Англии, который начал повышение в прошлом году, в мае 2022 года повысил ставку до 1 %», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, Европейский центральный банк не исключает повышения ставки уже в июле текущего года.

    «Банк России после более двукратного повышения ключевой ставки с 9,5 % до 20 % в феврале текущего года для обеспечения финансовой стабильности к маю снизил ее до 14 % с учетом ожидаемых дефляционных процессов из-за прогнозируемого падения экономики до 8-10 %. В отличие от предпосылок в Российской Федерации, в Казахстане не ожидается рецессии, напротив, ожидается дальнейшее нарастание инфляционного давления на фоне дополнительного фискального стимулирования», - отметил глава Кабмина.

    «Проводя денежно-кредитную политику, Национальный банк взвешенно подходит к решениям по ставке с учетом их влияния на экономику и кредитование банками. Последнее решение направлено на перебалансировку поведения населения с потребления на сбережение», - добавил Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Нацбанк Казахстана Мажилис Экономика
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