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      Экология

    Цикл маловодия продолжается в бассейне реки Сырдарья

    21 Мая 2022, 13:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Водного совета, в ходе которого были рассмотрены вопросы консолидации функций водоснабжения и водообеспечения в одном государственном органе, а также водохозяйственная ситуация в бассейне реки Сырдарьи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

    Выступая по первому вопросу, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев отметил, что в настоящее время реализация государственной водной политики находится в компетенции разных государственных органов.

    Так, функции, связанные с водообеспечением граждан и отраслей экономики, а также использованием и охраной водных ресурсов находятся в ведении трех разных министерств - экологии, геологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, индустрии и инфраструктурного развития.

    В рамках исполнения поручения Главы государства предлагается консолидировать в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов основные функции, связанные с управлением водными ресурсами, водоотведением, обеспечением водой граждан и отраслей экономики, а также поддержанием водных экосистем.

    Премьер-Министр РК сделал ряд замечаний по предлагаемым подходам и поручил дополнительно проработать их с учетом усиления межведомственной координации (по отдельным направлениям).

    В ходе обсуждения второго вопроса повестки было отмечено, что в текущем году цикл маловодия в бассейне реки Сырдарья продолжается. При этом страны бассейна принимают согласованные действия по нивелированию возможных негативных последствий сложной водохозяйственной обстановки.

    Так, удалось стабилизировать ситуацию с накоплением воды в Токтогульском водохранилище. Казахстан и Узбекистан согласовывают с Таджикистаном режим работы водохранилища «Бахри Точик» в пик вегетационного периода.

    Данные меры позволят обеспечить подачу поливной воды фермерам верхнего и среднего течения реки Сырдарья, а также Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области по каналу «Достык» на уровне прошлого года – порядка 550 млн м3 в июне-августе.

    Алихан Смаилов поручил держать эту работу на контроле и конкретизировать формат реализации обязательств Казахстана в рамках межгосударственного сотрудничества.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Экология Алихан Смаилов Вода
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