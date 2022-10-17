Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    ЦИК зарегистрировала Жигули Дайрабаева кандидатом в Президенты РК

    17 Октября 2022, 12:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Жигули Дайрабаева кандидатом в Президенты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На повестке дня стоял вопрос о регистрации Дайрабаева Жигули Молдакалыковича кандидатом в Президенты РК.

    Отметим, что Жигули Дайрабаев был выдвинут от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

    Член ЦИК РК Асылбек Смагулов сообщил о том, регистрация кандидата в Президенты осуществляется Центральной избирательной комиссией при наличии документов, предусмотренных пунктом 5 статьи 59 Конституционного закона РК «О выборах в РК». Это выписка из протокола заседания высшего органа общественного объединения о выдвижении кандидата в Президенты с приложением копии документа о регистрации данного общественного объединения в Министерстве юстиции РК, заявление о согласии баллотироваться кандидатом в Президенты, протоколы территориальных избирательных комиссий о результатах проверки собранных подписей граждан в поддержку кандидата, биографические данные кандидата, справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его супругой деклараций об активах и обязательствах, документ, удостоверяющий внесение кандидатом избирательного взноса и медицинское заключение о состоянии здоровья.

    «4 октября 2022 года в ЦИК РК были представлены документы о его выдвижении кандидатом в Президенты РК политической партией «Ауыл». Были представлены выписки из протокола заседания высшего органа о выдвижении кандидатом в Президенты РК с приложением копии документа о регистрации в Министерстве юстиции, заявление о согласии баллотироваться в Президенты РК, биографические данные и документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса», - сообщил член ЦИК РК Асылбек Смагулов.

    Постановлением Центральной избирательной комиссии было установлено, что кандидатура соответствует требованиям закона. Кандидату также были выдали подписные листы для сбора подписей граждан.

    «Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенными лицами в поддержку кандидата в Президенты РК были собраны подписи 125 081 граждан во всех 20 регионах страны. Из них были проверены 122 246 подписей, достоверными были признаны 119 975», - сообщил Асылбек Смагулов.

    Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Жигули Дайрабаева кандидатом в Президенты РК. Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров вручил кандидату в Президенты РК свидетельство о регистрации.

    Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева и Мейрама Кажыкена кандидатами в Президенты РК.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ЦИК Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Секретарь партии «AMANAT» рассказал о работе предвыборного штаба Касым-Жомарта Токаева
    Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев выразил мнение по поводу точечной застройки городов
    Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с наблюдателями от СНГ
    Республиканский общественный штаб Токаева провел встречи в Кызылординской области
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров