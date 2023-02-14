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    ЦИК зарегистрировала партийный список партии зеленых «Байтак»

    14 Февраля 2023, 15:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийный список партии зеленых «Байтак». Партия соответствует установленным требованиям Конституции и конституционного закона «О выборах», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В партийном списке 18 человек, включены 7 представителей трех категорий: женщин, молодежи до 29 лет, лиц с инвалидностью, что составляет 38,9% от общего числа включенных в список. На рассмотрение членов Центральной избирательной системы РК внесены проекты документов: протокол об установлении соответствия кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии зеленых «Байтак» требованиям, предъявляемым к ним Конституцией РК и конституционным законом РК», - сказала на заседании член ЦИК Сабила Мустафина.

    ОО «Казахстанская партия зеленых «Байтак» внесла избирательный взнос в сумме 18 млн 900 тысяч тенге за 18 человек, включенных в партийный список.

    После этого члены Центральной избирательной комиссии подписали протокол о соответствии кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии зеленых «Байтак» требованиям, предъявляемым к ним Конституцией РК и конституционным законом РК.

    Председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров поздравил руководство и членов политической партии с регистрацией партийного списка казахстанской партии зеленых «Байтак».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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