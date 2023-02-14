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    ЦИК зарегистрировала партийный список партии «Ауыл»

    14 Февраля 2023, 10:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов Народно-демократической партии «Ауыл» на выборы депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Партия «Ауыл» представила партийный список из 25 человек. В этом списке 10 кандидатов представлены женщинами, молодежью и людьми с ограниченными возможностями. Они составляют 41% от общего числа кандидатов», - сказал член Центральной избирательной комиссии Асылбек Смагулов на заседании ЦИК.

    Он напомнил, что партия набрала 5,29% голосов избирателей на выборах депутатов Мажилиса в январе 2021 года.

    «Поэтому партия освобождается от уплаты избирательного взноса», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Выборы Политические партии Политика ЦИК Выборы в Мажилис
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