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    ЦИК зарегистрировала партийный список партии AMANAT на выборы депутатов Мажилиса

    15 Февраля 2023, 10:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала партийный список партии AMANAT на выборы депутатов Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В партийном списке партии AMANAT 90 человек. Из них 29 человек - женщины, молодежь и лица с инвалидностью, что составляет 32,2% от общего числа, включенных в список. Центральная избирательная комиссия совместно с уполномоченными государственными органами провела проверку соответствия лиц, включенных в партийный список, требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах». Все включенные в партийный список лица соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах», - сообщил секретарь ЦИК Мухтар Ерман на заседании.

    По его данным, на выборах депутатов Мажилиса 10 января 2021 года партия AMANAT получила 71,09% голосов избирателей, в этой связи партия освобождается от уплаты избирательного взноса.

    Список кандидатов от партии AMANAT утвержден во время внеочередного съезда 7 февраля. В него вошли 90 человек по партийным спискам и 29 человек по одномандатным округам. Таким образом, для участия в предстоящих выборах представлены 119 кандидатов. Документы о выдвижении кандидатов в депутаты от партии поданы в ЦИК 8 февраля.

    Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Мажилис Выборы Политические партии Политика ЦИК AMANAT Выборы в Мажилис
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