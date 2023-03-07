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    ЦИК зарегистрировала 157 международных наблюдателей на выборы в Мажилис

    7 Марта 2023, 14:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК аккредитовала 157 международных наблюдателей на выборы в Мажилис, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам секретаря Центральной избирательной комиссии Мухтара Ермана, с момента открытия Института международного наблюдения за внеочередными выборами депутатов Мажилиса аккредитованы 165 наблюдателей от 16 иностранных государств и 4 международные организации. На сегодняшний день на аккредитацию представлены кандидатуры 157 наблюдателей от 23 иностранных государств и международных организаций.

    «На аккредитацию представлены: от Азербайджана, Армении, Великобритании, Германии, Грузии, Ирака, Испании, Италии, Норвегии, России, Румынии, Сербии, Словакии - по одной кандидатуре, от Канады - две кандидатуры, от Монголии - две кандидатуры, по две кандидатуры - от Кыргызской Республики, Пакистана, Польши и Хорватии, по три кандидатуры - от Венгрии, Литвы, три кандидатуры - от Турции, четыре кандидатуры - от США, 77 кандидатур - от Миссии наблюдателей СНГ, 11 кандидатур - от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, от Миссии наблюдателей организации тюркских государств представлено на регистрацию шесть кандидатур, 20 кандидатур - от Парламентской Ассамблеи тюркских государств, две кандидатуры - от Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, три кандидатуры - от Международной Тюркской академии», - сказал Мухтар Ерман в ходе заседания ЦИК.

    С учетом изложенного предложена поддержка проекта комиссии по аккредитации наблюдателей иностранных государств и международных организаций. Члены ЦИК вынесли решение о принятии проекта постановления.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Международная деятельность РК ЦИК Выборы в Мажилис
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