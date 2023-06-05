ЦИК Узбекистана зарегистрировал кандидатов в президенты

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ –Центральная избирательная комиссия Узбекистана объявила об официальной регистрации 4 кандидатов для участия в досрочных президентских выборах, которые пройдут 9 июля, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Экспертные группы ЦИК в период с 31 мая по 2 июня проверили подписные листы в поддержку кандидатов, предоставленные партиями. По результатам проверки принято заключение, что подписи были собраны в соответствии с законодательством и в достаточном количестве.

На основе поступивших в ЦИК заявлений о регистрации кандидатов на пост президента на выборах зарегистрированы:

от Народно-демократической партии - Улугбек Ильясович Иноятов;

от Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) - Шавкат Миромонович Мирзиёев;

от Социал-демократической партии «Адолат» - Робахон Анваровна Махмудова;

от Экологической партии - Абдушукур Худойқулович Хамзаев.

Партия «Миллий тикланиш» не стала выдвигать своего кандидата, а поддержала кандидатуру Шавката Мирзиёева от УзЛиДеП.

Решением ЦИК днем начала предвыборной агитации определено 7 июня. Кандидатам выделено бесплатное эфирное время на республиканских и региональных телерадиоканалах, а также бесплатная площадь в печатных СМИ.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных выборов главы государства, которые назначены на 9 июля 2023 года. На эту должность может быть избран гражданин Узбекистана не моложе 35 лет, хорошо владеющий государственным языком, постоянно проживающий на территории Узбекистана в течение 10 лет до выборов.

Согласно новой конституции Узбекистана, принятой на референдуме 30 апреля, срок президентских полномочий увеличен с пяти до семи лет. Принятие нового основного закона Узбекистана позволяет действующему главе республики Шавкату Мирзиёеву вновь избираться на эту должность после двух президентских сроков подряд.



