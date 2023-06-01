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    ЦИК Турции опубликовала окончательные итоги выборов: Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов

    1 Июня 2023, 14:56

    АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии Турции огласили окончательные итоги выборов президента страны. По информации ЦИК, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

    Окончательные итоги второго тура президентских выборов 28 мая 2023 года в Турции направлены для публикации в официальном вестнике правительства Resmi Gazete. Об этом объявил на брифинге в Анкаре председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер.

    По его словам, ЦИК вынесла решения по всем жалобам и обращениям в связи с выборами президента.

    «В голосовании 28 мая в Турции приняли участие 52 млн 93 тысячи 375 избирателей. Явка составила 85,72%. На зарубежных участках, в том числе на погранпунктах проголосовало 1 млн 930 тысяч 226 граждан. Явка составила 56,34%. Правом голоса воспользовался 54 млн 24 тысячи 601 гражданин Турции. Общий показатель явки на голосовании 28 мая составил 84,15%», - отметил Ахмет Йенер.

    Глава ЦИК сообщил, что согласно окончательным результатам второго тура голосования на выборах главы государства, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов (27 млн 834 тысячи 589 бюллетеней), а Кемаль Кылычдароглу - 47,82% (25 млн 504 тысячи 704 бюллетеня).

    «Основываясь на этих данных, президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган», - заявил глава Высшего избирательного совета.

    Напомним, в Турции 28 мая впервые в истории страны прошел второй тур голосования на выборах президента.

    Согласно окончательным итогам первого тура голосования на президентских выборах в Турции 14 мая Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88%, Синан Оган -5,17%, Мухаррем Индже - 0,43.

    Парламент Турции обновился на 63,49%.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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