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    ЦИК РК не допустила к участию в выборах кандидата от партии «Respublica» Сырымбека Тау

    14 Февраля 2023, 19:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – ЦИК РК не допустила к участию в выборах кандидата от партии «Respublica» Сырымбека Тау. Об этом сообщил в Facebook председатель партии Айдарбек Ходжаназаров, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня Центральная избирательная комиссия ввиду бюрократических проволочек официально не допустила моего товарища, настоящего патриота, сопредседателя партии «Respublica» Сырымбека Тау к участию в выборах в Мажилис», - сообщил Айдарбек Ходжаназаров.

    «Мы ежедневно и ежечасно видим неподдельную любовь Сырымбека к народу Казахстана. Во время пандемии его компания оказала продовольственную помощь 9 800 семьям в Алматы, выделила средства фонду «Біз біргеміз», благотворительному фонду «Шуғыла». Также он является одним из учредителей благотворительного фонда «Тау Шанырак», выделял средства для строительства детского реабилитационного центра в Талгаре, оказывал помощь городу Арысь и 100 жителям Мактааральского района, пострадавшим от паводков. Сырымбек открыл «с нуля» свое дело, создал 600 рабочих мест, заплатил более 10 млрд тенге налогов в государственный бюджет», - поделился лидер партии «Respublica».

    Айдарбек Ходжаназаров подчеркнул, что несмотря на такие ситуации, партия «Respublica» ни в коем случае не опускает рук, продолжает борьбу.

    «Такие события только закаляют нас, делают сильнее и мотивируют создать настоящий Новый Казахстан, в котором дорога таким достойным людям, как Сырымбек, будет всегда открыта», - заключил он.

    Фото: instagram.com/syrymbek_tau

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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