ЦИК принял документы от Коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Документы Касым-Жомарта Токаева о его выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан представлены в ЦИК РК, передает МИА «Казинформ».

7 октября в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан согласно статьям 54 и 55 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», а также в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 23 сентября 2022 года № 67/545 «Об установлении форм избирательных документов по внеочередным выборам Президента Республики Казахстан, назначенным на 20 ноября 2022 года», были представлены следующие документы Токаева Касым-Жомарта Кемелевича о его выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан:

1. Выписки из протоколов заседаний высших органов республиканских общественных объединений партии «AMANAT», Народной партии Казахстана, Демократической партии Казахстана «Ак жол», «Организация ветеранов», «QAZAQSTAN TEAM», «Объединение депутатов маслихатов Казахстана», «Совет генералов», «Казахстанский союз спортсменов» о выдвижении в Президенты Республики Казахстан;

2. Заявление Токаева К.К. о его согласии баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

4. Копия документа, удостоверяющего личность;

5. Копии дипломов о высшем образовании.



