ЦИК подвела окончательные итоги выборов Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров сообщил, что Президентом Казахстана избран Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Центральную избирательную комиссию поступили протоколы от избирательных комиссий всех областей, Астаны, Алматы, Шымкента. На основе этих решений мы можем подводить итоги внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, которые состоялись 20 ноября 2022 года. Общая численность избирателей, которые получили бюллетени, составляет 8 300 046 человек, это 69,44% от общего количества избирателей. Число избирателей, принявших участие в голосовании по открепленным удостоверениям, дающим право голоса, 13 282», – сказал Нурлан Абдиров.

По его словам, за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.

По другим кандидатам: за Жигули Дайрабаева проголосовал 271 тысяча 641 избиратель, или 3,42%; за Каракат Абден - 206 тысяч, или 2,6%; за Мейрама Кажыкена - 300 тысяч 907, или 2,53%; за Нурлана Ауесбаева - 176 тысяч 116, или 2,22%; за Салтанат Турсынбекову - 168 тысяч 731, или 2,12%.

«Предварительные итоги выборов, объявленные вчера, подтверждены официальными протоколами. В соответствии со статьей 9 пункт 1, статьей 65 Конституционного закона РК «О выборах в РК», кандидат, получивший более 50% голосов, принявших участие в голосовании, считается Президентом Республики. Таким образом, на внеочередных выборах 20 ноября 2022 года Касым-Жомарт Кемелулы Токаев избран Президентом РК», – сказал Нурлан Абдиров.

