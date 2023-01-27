Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    ЦИК планирует проинспектировать условия для голосования инвалидов

    27 Января 2023, 18:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Члены центральной избирательной комиссии РК рассмотрели вопрос обеспечения условий для голосования инвалидов на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Комиссия должна знать, сколько на каждом избирательном участке лиц с инвалидностью, сколько из них передвигаются на колясках, сколько из них невидящих, слабовидящих, сколько из них знают шрифт Брайля и так далее. У нас по инвалидности разные есть страты, это очень тонкая работа. Это та категория избирателей, которая требует особого внимания, безусловно, как избирательных органов, так и государственных органов. Поэтому по закону там есть и большой фронт вашей работы, пожалуйста, обратите на это внимание. Как начнется агитационная кампания, мы поедем с инспекционными поездками. Одно из направлений, на которое мы традиционно будем обращать внимание – это обеспечение доступности к голосованию лиц с инвалидностью. Это очень важная страновая задача», - сказал председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров во время заседания.

    Также ЦИК рекомендовала предусмотреть возможность выдвижения граждан с инвалидностью кандидатами в депутаты маслихатов и проведения агитации с учетом условий для лиц с инвалидностью.

    «При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться условия для беспрепятственного доступа избирателей, являющихся лицами с инвалидностью, и голосования в нем. Местные исполнительные органы обязаны содействовать избирательным комиссиям в работе по этому направлению», - добавила член ЦИК Анастасия Щегорцова.

    По итогам заседания, ЦИК постановила местным исполнительным органам принять меры по оснащению избирательных участков с учетом потребностей избирателей с инвалидностью. Местные исполнительные органы должны оказать содействие избирательным комиссиям в работе по обеспечению условий для голосования прав избирателей с инвалидностью. Министерству труда и социальной защиты населения РК совместно с местными исполнительными органами нужно актуализировать сведения об избирателях с инвалидностью, для которых необходимы особые условия при голосовании.

    Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы ЦИК Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Требование о включении женщин, молодежи и инвалидов в партийные списки впервые применяется в РК
    Порядок заполнения бюллетеней 19 марта разъяснил избирком Карагандинской области
    Максимальный размер пожертвований кандидатам в депутаты озвучила ЦИК
    Более 200 депутатов выберут в маслихаты разных уровней в Карагандинской области
    Популярное
    1 Скончалась сенатор Гульмира Каримова
    2 47 нелегальных таксистов привлекли к ответственности транспортные полицейские
    3 Нанесения лезвием надрезов ребенку в центре «Рабиға хиджама» расследовали в Атырау
    4 Со смогом в Алматы будут бороться с помощью ветра
    5 Законопроекты, разрабатываемые по поручению Президента, должны быть приняты своевременно – Маулен Ашимбаев
    Новости партнеров