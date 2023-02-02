Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    ЦИК начала аккредитацию международных наблюдателей за выборами в Казахстане

    2 Февраля 2023, 11:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия Казахстана начала работу по аккредитации международных наблюдателей за выборами в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодняшний день в ЦИК от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 25 наблюдателей от одного иностранного государства и две международные организации.

    В том числе, как сообщил секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман, от Палестины один наблюдатель, от Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ – 11 наблюдателей, от миссии ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека 13 наблюдателей.

    Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов. Все семь зарегистрированных политический партий страны допущены к участию.

    Автор:

    Анеля Касымова

    МИД РК Выборы ЦИК Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    Прогноз по предстоящим выборам в Мажилис дал политолог
    Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    Нас интересуют не результаты выборов, а сам процесс – Миссия БДИПЧ/ОБСЕ
    Парламентские выборы: свыше 330 наблюдателей от ОБСЕ приедут в Казахстан
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров