Цифру «30» составили из машин полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в праздничные дни полицейские работают в усиленном варианте несения службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в Петропавловске на охрану общественного порядка выехали 17 автопатрулей. На загородных трассах несут службу сотрудники 15 экипажей.

Перед заступлением на дежурство прошло торжественное построение экипажей патрульной полиции. Служебные автомобили выстроили в символическую цифру «30».

«Это большое событие для нас – быть свидетелями такого важного события в нашей стране. Главное, чтобы всегда было спокойно и, думаю, каждый из нас для этого приложит все усилия», - сказал инспектор батальона патрульной полиции Мадияр Жанболсынов.

Накануне праздничных дней североказахстанские полицейские участвовали в республиканском спортивном челлендже «Спорт – өмір/ Sport – life». Полицейские играли в хоккей, показали свои навыки в конькобежном спорте, лыжных гонках. Майор полиции Марат Мусин купался в проруби. Моржеванием занимается не первый год.

«Все эти мероприятия направлены на укрепление патриотизма, сплоченности коллектива. При этом главный посыл этих праздничных событий – ориентировать личный состав на задачи, которые стоят перед ними по обеспечению правопорядка», - сказал начальник управления кадровой политики Абылгазы Габдуллин.