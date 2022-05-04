Цифровые точки доступа к госуслугам планируют создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цифровые точки доступа к государственным услугам планируют создать в Казахстане. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрен в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности».

«Цифровые сервисы и услуги должны быть доступны каждому гражданину независимо от места его проживания. Законопроектом предлагается на базе почтовой сети национального оператора почты создать цифровые точки доступа населению к государственным услугам в сельских населенных пунктах. Планируется, что около 2 тыс. сельских отделений «Казпочты» откроют цифровые точки доступа. С их помощью сельские жители смогут получать услуги и отправлять электронные обращения в государственные органы», – сказал Багдат Мусин, представляя законопроект.

Законопроектом предусмотрен пакет поправок по полноценному запуску цифровой трансформации государственного управления. Это закрепление цифровой трансформации в качестве приоритета в деятельности госаппарата и внедрение инструментов реинжиниринга бизнес-процессов, определение статуса уполномоченного органа в сфере информатизации и его подведомственной организации.