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    Цифровые центры занятости сформируют в Казахстане

    27 Декабря 2022, 11:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане внедрят новые подходы к сфере обеспечения занятости населения, которые будут реализованы по 3 направлениям. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр отметила, что первое – это либерализация рынка труда. Это означает признание всех форм гибкой занятости, включая платформенную занятость. В этих целях введено понятие «независимого работника» – лица, занимающегося трудовой деятельностью, приносящей ему доход, но не имеющего официальной государственной регистрации в соответствующих уполномоченных органах.

    «Деятельность таких работников будет признаваться формальной занятостью в случае присоединения их к оферте онлайн-платформ или заключении публичного договора. Для них предлагается определить налоговыми агентами операторов онлайн-платформ, которые будут обеспечивать уплату обязательных налоговых платежей и социальных отчислений в соответствии с внедряемым специальным налоговым режимом. В этом случае данная категория занятых, как и наемные работники, будут получать социальные выплаты из республиканского бюджета, государственных социальных фондов и из страховых компаний. При отсутствии соответствующих отчислений им предоставляются только минимальные государственные гарантии, установленные законодательством», – проинформировала Тамара Дуйсенова.

    Второе – это повышение навыков рабочей силы. Для оценки навыков и компетенций будет внедрена система сертификации. Сертификаты будут выдаваться после оценки знаний, трудовых навыков и квалификации, которые необходимы на практике. При этом получить их смогут как обладатели формального, так и неформального и информального образования.

    Третье направление – формирование цифровых центров занятости.

    «На сегодняшний день процесс поиска работы, регистрации в качестве безработного, подачи заявления на назначение соцвыплат по потере работы из ГФСС полностью оцифрованы и реализуются через Электронную биржу труда. В связи с этим в проекте Соцкодекса предусматривается трансформация центров занятости в мобильные центры, которые будут координировать все инициативы и программы по развитию региональных рынков труда с учетом специфики областей», – пояснила Тамара Дуйсенова.

    В завершение своего выступления глава Минтруда отметила, что также подготовлен ряд поправок в законодательство, направленных на формирование новой миграционной политики и дальнейшее совершенствование трудового законодательства.

    «Их цель – обеспечение экономики Казахстана востребованными и квалифицированными кадрами, совершенствование трудовых отношений между работодателями и работниками», – резюмировала Тамара Дуйсенова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минтруда РК Занятость Цифровой Казахстан
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