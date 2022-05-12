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    Цифровую шенгенскую визу планируют запустить к 2026 году

    12 Мая 2022, 17:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Европейская комиссия предложила странам ЕС оцифровать процесс получения шенгенской визы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Европейской комиссии, концепция цифровой визы заключается в том, что заявление на получение визы подается онлайн и текущая (бумажная) визовая наклейка заменяется цифровым документом.

    При этом уточняется, что процедура получения шенгенской визы уже в некоторой степени оцифрована, поскольку государства-члены используют единую базу данных - Визовую информационную систему (VIS), где регистрируются все заявления на получение визы.

    Однако визовая процедура остается в значительной степени бумажной. Заявители должны заполнить и подписать форму заявки (на бумаге), предоставить подтверждающие документы и медицинскую страховку (в оригинале или копии) и оплатить визовый сбор.

    Одно из основных ожидаемых изменений - создание онлайн-процедуры для путешествующих, включая онлайн-оплату сборов, а также систему, которая будет автоматически принимать решения по заявлениям на получение визы.

    Предложение Европейской Комиссии сначала должны поддержать Европейский парламент и Совет. Только после этого государствам-членам ЕС понадобится 5 лет для перехода на онлайн визы.

    Европейская комиссия намерена запустить платформу, которая даст возможность в онлайн-формате подавать заявку на шенгенскую визу, к 2026 году.

    «Каждый заявитель должен подать заполненную форму, используя платформу ЕС, включая заявление о подлинности и достоверности предоставленных данных», - говорится в сообщении Комиссии.

    В онлайн-заявке на получение шенгенской визы личные данные заявителя заполняются на новой платформе. Вся информация, указанная в этой форме, будет записана и временно сохранена.

    Что касается сбора биометрических данных, то тем, кто впервые подает заявку на получение шенгенской визы, необходимо будет явиться в консульство или визовый центр для сдачи отпечатков пальцев и сфотографироваться.

    Платформа позволит оплатить сбор за получение шенгенской визы онлайн. Платежи будут напрямую переведены государству-члену, которое обрабатывает визовую заявку.

    «После выдачи виза больше не будет выдаваться в ее нынешнем виде, к примеру, в виде бумажной формы, а будет предоставляться в цифровом виде - 2D-штрих-кода, подписанного органом по сертификации подписей страны (CSCA)», - говорится в тексте проекта.

    26 европейских стран, находящихся в шенгенской зоне, будут использовать единую визовую платформу. В Еврокомиссии уточнили, что граждане 102 государств смогут подать заявление на визу.

    Данная платформа никак не повлияет на путешествующих из более чем 60 стран мира, находящихся в безвизовом режиме при въезде в страны Шенгенской зоны.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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