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    Цифровую карту семьи в сфере занятости внедрят в Казахстане

    11 Октября 2022, 13:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова проинформировала о реализации поручений Главы государства в сфере занятости молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во-первых, это оказание проактивных услуг в сфере занятости с использованием Цифровой карты семьи, она будет внедрена с 1 января 2023 года. Помимо этого, планируется проведение ежеквартальной онлайн-ярмарки вакансий на базе электронной биржи труда (ЭБТ), установка ЭБТ в функционирующих карьерных центрах ВУЗов и СУЗов, запуск до конца года мобильного приложения ЭБТ», - сказала Тамара Дуйсенова в ходе заседания Правительства.

    Как отметила министр, электронная биржа труда должна стать местом встречи работодателей и соискателей.

    Во-вторых, планируется ежегодно охватывать мерами господдержки для обучения, трудоустройства и открытия собственного дела не менее 100 тысяч молодых людей.

    В-третьих, 10% от общего количества создаваемых в рамках нацпроектов рабочих мест предлагаем заполнить молодежью. Это обеспечит работой 50 тысяч молодых людей.

    «В-четвертых, планируем открыть для молодежи не менее 10 тысяч рабочих мест в рамках инициативы «100 рабочих мест на 10 тысяч населения», – резюмировала Тамара Дуйсенова.

    Ранее министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова проинформировала о переселении казахстанцев из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы.

    Фото:pbs.twimg.com

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минтруда РК Занятость Трудоустройство
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