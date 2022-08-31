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    Цифровую карту семьи создали в Казахстане

    31 Августа 2022 12:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта Социального кодекса с 1 сентября в Казахстане в пилотном режиме будет запущена Цифровая карта семьи (далее ­– ЦКС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

    Как пояснили в ведомстве, данная информационная система предусматривает оказание помощи гражданам в проактивном формате, то есть без ожидания заявления от получателя, что позволит повысить оперативность и улучшить качество соответствующих государственных услуг, одновременно снижая коррупционные риски.

    Цифровая карта семьи – это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.

    В ЦКС уже собраны данные о всех 19,4 млн граждан, которые распределены на 6 млн семей.

    Уровень благосостояния семей определяется по пяти критериям: экономические условия жизни, охват услугами здравоохранения и наличие лиц с инвалидностью, жилищные условия, социальные условия, охват услугами образования и уровень образования членов семьи.

    Алгоритм работы Цифровой карты семьи реализован следующим образом: при установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется СМС-уведомление для получения согласия на оказание государственной услуги. После получения согласия осуществляется назначение социального пособия, выплаты или иного вида господдержки с последующим зачислением на банковский счет получателя.

    Этапы реализации проекта:

    - с 1 сентября текущего года предоставлена возможность получения услуг в новом формате по девяти видам пособий и социальных выплат;

    - с 1 января 2023 года перечень будет расширен услугами в сфере социальной защиты;

    - с 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования;

    - с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.

    В ходе подготовки к пилотному запуску ЦКС были выявлены граждане, нуждающиеся в государственных услугах по линии МТСЗН РК. С 1 сентября им будут отправлены СМС-уведомления на проактивное оказание услуг, сообщила пресс-служба Минтруда.


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