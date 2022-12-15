Цифровой тенге: опубликован доклад об итогах второй фазы пилотного проекта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный Банк Казахстана и Центр развития платежных и финансовых технологий НБК опубликовали итоговый доклад о результатах исследования о необходимости внедрения Цифрового тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«По результатам проекта подтверждена технологическая реализуемость основных бизнес-требований, предъявляемых к платформе Цифрового тенге. Совместно с участниками рынка успешно проведено тестирование платформы с реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями. Внедрение Цифрового тенге позволит повысить доступность финансовых услуг благодаря возможности расчетов без доступа к Интернету, откроет новые возможности для создания инновационных финансовых продуктов, повысит эффективность государственных расходов, а также снизит издержки в трансграничных расчетах», - говорится в распространенном сообщении.

В рамках площадки Digital Tenge Hub проведена серия дизайн-сессий и обсуждений со всеми заинтересованными сторонами. В режиме технологической песочницы реализованы прототипы сервисов, предложенных участниками рынка. Проведенный опрос граждан продемонстрировал готовность потребителей использовать Цифровой тенге.

Экономическое исследование показало отсутствие рисков для финансовой стабильности и экономики при внедрении цифровой валюты.

Итоговый доклад проекта Цифровой тенге доступен на сайте Национального Банка в разделе «Цифровой тенге», а также на сайте Центра развития платежных и финансовых технологий НБК payfintech.kz.



