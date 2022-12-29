Цифровой картой семьи в Атырау воспользовались более 700 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Цифровой картой семьи в Атырау воспользовались более 700 человек, оформив пособия и социальные выплаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе реализации мер государственной поддержки в проактивном формате при помощи цифровой карты семьи 1 540 жителям города были направлены смс-сообщения. Из них более 700 человек воспользовались услугой и оформили пособия и социальные выплаты, не выходя из дома», - сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов.

В соответствии с поручением Главы государства, с 1 сентября в пилотном режиме введена в действие цифровая карта семьи. Это ежедневный «электронный вестник» для граждан, предоставляющий информацию о правах на получение той или иной формы гарантированной господдержки в зависимости от социального статуса. В дальнейшем государство через информационные системы будет предлагать гражданам получение какой-либо государственной поддержки без обращения в соответствующие органы.

«Сегодня на цифровой карте сформированы социальные данные всех семей области и их членов. Эти данные обновляются по мере изменения статуса семьи и ее членов. В случае установления права на получение мер государственной поддержки услугополучателю направляется СМС-уведомление для получения согласия на оказание услуги, после чего автоматически формируется заявление от услугополучателя. В результате будут назначены пособия, выплаты или другие виды государственной поддержки, которые затем будут перечислены на расчетный счет получателя», - говорит Азамат Мамбетов.

В этом году выплаты, включенные в цифровую карту семьи, предлагаемые к назначению, касаются детей, не получающих выплаты по случаю потери кормильца, людям, не получившим пособие при рождении ребенка или по уходу за ребенком до одного года, многодетных матерей, имеющих звание «Күміс алқа» или «Алтын алқа», а также не получившим выплаты многодетным семьям, социальные выплаты по случаю потери работы. В перечне - лица с ограниченными возможностями, не получающие пособие и пенсию по инвалидности, лица пенсионного возраста, не получающие пенсию и выплаты по инвалидности, семьи, претендующие на адресную социальную помощь.

Проект по внедрению цифровой карты семьи будет осуществляется поэтапно. С 1 января 2023 года перечень будет расширен услугами в сфере социальной защиты. С 1 января 2024 года будут введены государственные гарантии в сфере здравоохранения и образования, а с 2025 года – все виды государственных гарантий.

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