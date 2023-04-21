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    Цифровой документ «Вид на жительство» появился в приложении eGov Mobile

    21 Апреля 2023, 15:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цифровым документом «Вид на жительство» можно воспользоваться в приложении eGov Mobile для идентификации личности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по связям с общественностью АО «Национальные информационные технологии».

    Вид на жительство – это документ, подтверждающий право иностранца на постоянное проживание в Казахстане. Для его оформления необходимо получить разрешение на постоянное проживание на территории Казахстана.

    «Одним из достижений приложения eGov Mobile считается раздел «Цифровые документы». Мы стремимся перевести все жизненно необходимые документы в цифровой формат для удобства казахстанцев и иностранцев, имеющих вид на жительство в нашей стране. Теперь цифровой документ «Вид на жительство» доступен в мобильном приложении. Электронный документ иностранцы могут использовать везде по месту требования наравне с бумажным»,- отметил Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии Ростислав Коняшкин.

    Цифровой документ – это аналог оригинала документа. Для того, чтобы найти новый цифровой документ необходимо авторизоваться в приложении eGov Mobile, на главной странице в разделе «Цифровые документы» из списка документов кликнуть на «Вид на жительство».

    В случае выявления некорректных сведений в цифровом документе, подать обращение в соответствующий государственный орган посредством e-Otinish, нажав на кнопку «сообщить о ошибке».

    В настоящее время сервис «Цифровые документы» мобильного приложении eGov mobile содержит 24 документа (удостоверение личности, паспорт гражданина РК, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, ПЦР-тест и свидетельство о рождении и др.), которыми активно пользуются более 11,7 млн граждан.

    В Казахстане все цифровые документы можно предъявлять по месту требования, Законом закреплена равнозначность электронного документа, то есть цифровых документов, их бумажным аналогам.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Цифровой Казахстан мигранты
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