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    Цифровизация водных ресурсов приведет к их эффективному использованию - эксперт о поручении Президента

    1 Апреля 2023, 15:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цифровизация водных ресурсов приведет к их экономии и эффективному использованию. Об этом заявил руководитель организации ОЮЛ «ЦАРКА» Олжас Сатиев, комментируя поручения Главы государства, данные на в ходе первой сессии Парламента VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главный плюс – это прозрачность, чем меньше человеческого фактора, тем эффективнее работа системы. То есть исключается человечески фактор и человеческая ошибка. Система анализирует большие данные, следит за всеми показателями и на базе этого принимает решения. К примеру, цифровизации водных ресурсов, это структурирование данных, что приведет к экономии и эффективному использованию водных ресурсов», - сказал Олжас Сатиев в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

    Эксперт также отметил, что в Казахстане идет бурный рост цифровизации.

    «У нас одно из лучших электронных правительств. Но не нужно забывать о кибербезопасности, потому что есть хакерские группировки, мошенники. Если они получат доступ к системе управления всей цифровизации, то нас может ждать блэкаут. Например, у нас есть национальная программа по выявлению уязвимости в информационных системах. Независимые исследователи уже сдавали отчет по управлению системой водоснабжения города Астаны несколько лет назад, были также найдены уязвимости электронного правительства. Эта палка о двух концах - удобство и безопасность. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы должны предоставлять удобные сервисы для граждан через цифровизацию, мы также должны думать о том, чтобы эти данные защитить», - добавил Олжас Сатиев.

    Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом пленарном заседании Парламента VIII созыва, отметил, что принципиальное значение имеет цифровизация объектов водоснабжения и всей водной отрасли.

    «Предстоит масштабная реконструкция оросительных каналов, переход на автономное управление гидротехническими сооружениями, автоматизация учета воды, внедрение квот на использование водных ресурсов. Все эти вопросы требуют качественного нормативно-правового и законодательного обеспечения», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. .

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Цифровой Казахстан Вода Экспертиза
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