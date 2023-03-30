Цифровизация должна охватить все отрасли экономики - Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимо последовательно и системно повышать качество человеческого капитала. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует обеспечить эффективную реализацию проекта «Комфортная школа» и продолжить создание центров академического превосходства на базе вузов. Под моим личным контролем будет комплексное развитие отечественной науки. Кроме того, требуется вывести здравоохранение на качественно новый уровень. Для этого предстоит повысить эффективность системы социального медицинского страхования. Здесь крайне важно с помощью цифровых решений усилить контроль за расходованием средств», - сказал Касым-Жомарт Токаев

Как отметил Глава государства, цифровизация должна охватить все отрасли экономики, проникнуть во все сферы жизни наших граждан.

«Для этого нужно максимально либерализовать рынок информационных технологий. Перед нашей страной стоит стратегическая задача – укрепиться в статусе регионального цифрового хаба. Для успешного продвижения в данном направлении нужно использовать прорывные идеи и креативную энергию «цифровых номадов». Важно также выстроить надежную систему социальной защиты граждан. Она должна оперативно реагировать на экономические шоки и изменения потребностей людей», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что лучшей мерой социальной защиты станет обеспечение занятости населения путем создания новых рабочих мест, переобучения и поддержки бизнес-инициатив.

«При этом ключевое значение имеет снижение теневой занятости, которая оставляет граждан без положенных им социальных гарантий. Обозначенные подходы будут содействовать укреплению социальной справедливости, построению государства равных возможностей для всех», - резюмировал Президент РК.

Напомним, Глава государства принимает участие в пленарном заседании Мажилиса. Ранее Президент РК заявил, что Правительству требуется принять меры по снижению влияния государства на рыночные процессы.



