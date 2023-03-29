Цифровая маркировка обуви не повлияет на рост цен в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 апреля 2023 года завершается период, когда разрешалось продавать обувь, не зарегистрированную в системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мининдустрии РК.

Обязательная цифровая маркировка обуви должна была стопроцентно функционировать еще год назад, но предприниматели попросили предоставить им больше времени для адаптации к новым правилам. Итак, спустя два с половиной года с момента проведения пилотного периода, правила маркировки и прослеживаемости обувных товаров вступают в полную силу.

Маркировка и прослеживаемость обувных товаров – это система, которая регистрирует информацию о каждом товаре, который поступает в страну и прослеживает его через уникальный дата-матрикс код, демонстрируя весь путь товара от производителя/импортера до конечного потребителя. Задача системы маркировки и прослеживаемости – сделать товарооборот в Казахстане прозрачным.

По официальным данным, доля теневого оборота обуви в Казахстане составляет 48%, то есть каждая вторая пара обуви ввезена в страну нелегально. Китайская таможенная служба в 2021 году зафиксировала экспорт в РК на сумму, превышающую казахстанские данные более чем в 2 раза, и это почти $780 млн. Эти цифры наглядно оценивают объем теневой экономики в обороте обувных товаров, что стало веской причиной для внедрения их прослеживаемости.

«Для маркировки каждого обувного изделия выпускается индивидуальный Data Мatrix код, который обходится предпринимателям в 2,68 тенге без НДС. Правилами маркировки товаров не регламентированы обязательства по закупке дополнительных принтеров. В связи с чем маркировку товаров участник оборота может осуществлять и без закупки дополнительного оборудования, даже на обычном принтере. Нанесение кода маркировки осуществляют только производители и импортеры обуви, а к розничным продавцам обувь поступает уже промаркированная data-matrix кодом», - пояснили в Мининдустрии.

Также отмечается, что процессы нанесения цифровой маркировки не требуют специальных знаний и привлечения бухгалтера или программиста. Малые предприятия могут осуществлять маркировку собственными силами, пользуясь обучающими материалами по сервисам и бесплатными мобильными приложениями.

По словам руководителя пресс-службы крупнейшей обувной сети «Юничел» Екатерины Железняковой, для их компании переход на систему цифровой маркировки стал незначительной нагрузкой.

«Думаю, крупные и серьезные игроки на рынке решили вопрос с введением маркировки внутри своих штатов. Понадобилось несколько дней, чтобы наши сотрудники разобрались в работе системы на складах. С какими-то сверхзатратами компания не столкнулась», – рассказала Екатерина Железнякова.

Отечественные производители также поддерживают введение новых правил, ссылаясь на желание вывести нелегальный бизнес из тени и добиться равной и добросовестной конкуренции между местными производителями и иностранными.

«Многие говорят, что отечественная продукция дороже, чем импортная, но это не потому, что мы в разы повышаем маржу, а потому, что мы на стадии развития и пока не конкурентны. Наши производители вкладываются в производство, оплачивают налоги, заработные платы и другие социальные выплаты, все это отображается на себестоимости товаров», – пояснила юрист саморегулируемой организации Национальное объединение предприятий легкой промышленности «Qaz Textile Industry» Анар Каиржанова.

По данным представителей официальных дистрибьюторов Adidas и «Интертоп», затраты на цифровую маркировку обуви составили не более 1% от стоимости и никак не повлияли на конечную стоимость поставляемой обуви этими компаниями. Даурен Раманкул, основатель казахстанского бренда обуви Shoes Republic, также заверил, что цифровая маркировка не отразилась на стоимости обувной продукции Shoes Republic.

«Мы включили эти затраты в расходы, на 2-4% уменьшив свою маржинальность. На нашем потребителе введение цифровой маркировки никак не сказалось», - подчеркнул он.

1 ноября 2021 года маркировка и прослеживаемость обувных товаров стала обязательным требованием, которое закреплено в законодательстве Республики Казахстан. В результате введения новых правил, по данным Мининдустрии, официальный импорт обуви увеличился на 13 млн пар или на 30 % (с 37,2 млн пар до 53,1 млн пар). До введения маркировки за период 2018-2020 гг. показатель импорта обуви варьировался в диапазоне 35–39 млн пар.

В Министерстве также добавили, что за нарушение правил маркировки и прослеживаемости обувных товаров штрафов в законодательстве Республики Казахстан не предусмотрено.



