Цифра меняется – омбудсмен о количестве пыток после январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По официальным данным, шесть человек погибли от пыток в результате январских событий в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили, что в ходе январских событий погибли 238 человек. Шестеро из погибших скончались от пыток.

Уполномоченный по правам человека РК Эльвира Азимова во время экспертного клуба СЦК ответила на вопрос журналиста касательно того, что в марте была предоставлена информация о восьми погибших от пыток, уточнив, какая цифра на самом деле точная.

«Что касается людей, которые погибли. Да действительно, 14 марта было совместное заслушивание в Парламенте по результатам и ходу расследования по январским событиям. Кто имеет участие к террористическим актам и так далее – это, конечно, вопрос, который интересует нас всех. Но нужно иметь в виду, что расследование продолжается. Тем не менее, это не отменяет обязанности со стороны правоохранительных органов и судов, которые рассматривают эти дела по соблюдению прав граждан», - сказала Эльвира Азимова на площадке СЦК.

«В марте было сообщено о восьми погибших во время этих событий. Из них Генеральная прокуратура во время недавнего брифинга подтвердила, что шесть человек те, которые погибли в результате применения к ним незаконных процессуальных методов. Это также соответствует нашей информации, которую мы сами получили в рамках деятельности общественников и независимых участников», - сообщила она.

Омбудсмен ответила, сколько всего признаны потерпевшими от пыток после январских событий.

«Это не будет окончательной цифрой. Потому что по ходу заявления появляется больше. Если, допустим, в середине января было до 10 уголовных дел, в последующем это число дошло до 100. Сейчас больше. По ходу процесса эта цифра меняется. И здесь невозможно говорить об окончательной цифре», - прокомментировала Эльвира Азимова.