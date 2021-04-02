Чудо-методы лечения аутизма: родителей призвали не доверять рекламам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Национальной ассоциации «AUTISM KAZAKHSTAN» кандидат экономических наук Нурия Балтабайкызы рассказала, с какими проблемами сталкиваются родители, которые воспитывают детей с расстройством аутистического спектра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К нам обращается очень много родителей. Самая главная проблема – отсутствие должного информирования. Если ребенок в три года не разговаривает, не играется с игрушками, не смотрит в глаза, проявляет поведенческие нарушения, может в общественных местах вести по-разному, к сожалению, родители не знают, куда идти и куда можно обратиться. Родители вынуждены самостоятельно искать из данной ситуации. К сожалению, упускается время. В результате ребенок не получает должную помощь, и в последствии это может привести к инвалидности», - рассказывает Нурия Балтабайкызы во время брифинга в СЦК.

Вместе с тем председатель национальной ассоциации обратилась к родителям, отметив, что многие казахстанцы задаются вопросом по поводу различных реклам касательно полного излечения аутизма.

«Есть такие недобросовестные центры, которые пользуются неинформированностью родителей, возможно, их правовой неграмотностью и предлагают курсы и чудо-таблетки. В рекламе пишут, что излечат аутизм за 1-3 месяца. Мы хотим предупредить, чтобы родители были предельно осторожны и внимательны к такого рода рекламе, доверяли компетентным специалистам. В этом случае есть вероятность навредить ребенку.

Мы также обладаем информацией, что в Казахстан приезжают представители неких центров из дальнего и ближнего зарубежья, предлагая такие чудо-методы излечения от аутизма. Поэтому родителей призываем проверять и перепроверять информацию. Это сбережет ваши деньги, а также вы не навредите ребенку», - обратилась Нурия Балтабайкызы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за последние 13 лет отмечается значительный рост выявляемости детей с расстройством аутистического спектра.



