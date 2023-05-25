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    Чудо-имплантаты: Парализованный мужчина вновь обрел способность ходить

    25 Мая 2023, 23:30

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Швейцарским ученым удалось немыслимое – они подарили парализованному на протяжении нескольких лет человеку способность вновь ходить, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Знакомьтесь, Герт-Ян Оскам – 40-летний житель Нидерландов, который последние 10 лет был парализован в результате серьезной аварии в Китае. Его ноги, руки и туловище были повреждены, и он не мог ходить, но лишь до недавнего времени.

    Доктор Грегуар Куртин и коллеги из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне разработали и внедрили в головной и спинной мозг Оскама электронные имплантаты, которые создают прямую неврологическую связь между ними.

    Имплантат в мозгу отслеживает намерения к движению, которые по беспроводной сети передаются в процессор, который человек носит в небольшом рюкзаке. Намерения переводятся в команды, которые процессор отправляет обратно через второй имплантат для стимуляции мышц.

    «Я хотел снова ходить, и я верил, что это возможно», — поведал журналистам Оскам в ходе пресс-конференции на этой неделе. «Я много чего пробовал раньше, и теперь мне нужно снова научиться ходить нормально, как это задумано природой, потому что так работает система».

    В результате внедрения имплантатов Оскам уже может пройти чуть менее 100 метров и стоять без помощи рук в течение нескольких минут.

    Новая технология обеспечивает плавные движения и лучшую адаптацию к изменяющейся местности, поскольку, по словам исследователей, она восстанавливает связь двух областей центральной нервной системы, которая была прервана из-за травмы спинного мозга.

    «Теперь я могу просто делать то, что хочу, и когда я решу сделать шаг, сработает стимуляция», — говорит счастливый участник эксперимента.

    По словам доктора Кортин, Оскам «полностью контролирует параметры стимуляции, а это значит, что он может останавливаться, ходить, подниматься по лестнице».

    Оскам стал первым участником испытания, и исследователи надеются, что в будущем количество участников возрастет. В планах у швейцарских ученых сделать систему более портативной и помочь людям с параличом рук и кистей, а также тем, кто перенес инсульт.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    США Врачи Медицина
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