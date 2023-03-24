Что увидел британский депутат на выборах в Казахстане

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Наблюдатель за выборами в Мажилис Парламента РК и маслихаты от Палаты общин Великобритании Дэниел Кавчински поделился своими впечатлениями о поездке в Казахстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Наблюдать за электоральным процессом в нашей стране его направила Всепартийная группа по сотрудничеству с Казахстаном британского Парламента.

О Казахстане и казахстанцах

«Это мой первый визит в Казахстан. Я увидел очень толерантное общество, которое уважает разные религии и народы. Я увидел динамичное развитие Астаны, массивные небоскребы, огромный бизнес-драйв, чистоту на улицах, очень хорошо организованное общество с огромным потенциалом», - рассказал депутат британского Парламента, вернувшись в Лондон.

«Я увидел очень умных, искушенных, высокообразованных, открытых миру, динамичных, дружелюбных к бизнесу людей, которые живут в стране, обладающей значительными запасами полезных ископаемых, и чем раньше Великобритания осознает значение Казахстана, тем лучше», - продолжил он.





«Такие страны, как Казахстан и Монголия, обладающие значительными запасами полезных ископаемых и редкоземельных металлов, с точки зрения богатства станут новыми Кувейтом и Саудовской Аравией. Поэтому построение прочных и взаимоуважительных отношений с Казахстаном и Монголией я считаю абсолютно важным для нашего Правительства», - добавил спикер.

Наблюдения и рекомендации коллегам

Депутата Палаты общин впечатлила организация выборов в Казахстане, и он намерен в своем отчете по наблюдению сделать несколько рекомендаций британским парламентариям.

«В первую очередь, на избирательных участках были врачи и медсестры. Казахстанское правительство осознает, что пожилые люди, беременные женщины и другие уязвимые категории пойдут по снегу на избирательные участки. У нас этого нет. Это первая рекомендация», - говорит он.





«Вторая рекомендация касается проведения выборов в воскресенье, когда у людей есть время голосовать. Наши выборы проходят в четверг, когда люди заняты на работе и поэтому испытывают стресс из-за того, что не могут найти время. В течение рабочего дня у них свои бытовые вопросы и не всегда удобно голосовать», - отметил Дэниел Кавчински.

«На некоторых избирательных участках звучала музыка, что делает их привлекательными для людей. Меня также удивило количество независимых кандидатов, баллотировавшихся на выборах в маслихаты и в нижнюю палату Парламента. Баллотировалось много женщин, молодежи и так далее», - рассказал британский парламентарий.

Оценка выборов и реформы Президента Токаева

«Президент Токаев очень опытный дипломат, которого очень уважают на международном уровне. Он реализует реформы, которые призваны перенастроить систему сдержек и противовесов между Президентом и Парламентом», - считает Дэниел Кавчински.

«На мой взгляд, выборы были честными, открытыми и прозрачными. Я видел на каждом участке по 20 или 25 наблюдателей, которые следили за процессом. Здесь такого нет. И я подумал, что это было блестяще. Я бы сказал, что в Казахстане проводят выборы гораздо лучше, чем я видел во многих западных странах. Казахстан прошел очень длинный путь за очень короткий период времени», - считает парламентарий.





«Кстати, на каждом избирательном участке есть казахстанские флаг и герб. У нас этого нет. Я считаю, что очень важно иметь государственный флаг и государственный герб, чтобы люди осознавали значимость того, что они делают», - добавил депутат Палаты общин.

«Но самым волнующим моментом для меня было, когда после окончания работы избирательного участка все присутствовавшие исполнили Государственный гимн Казахстана. Слова государственного гимна очень пронзительные, и люди пели его с большим достоинством. Я никогда раньше не видел такого, и меня это очаровало», - резюмировал Дэниел Кавчински.



