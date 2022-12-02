Что такое киберспорт и как стать киберспортсменом в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Многие слышали о киберспорте, в последние годы набирающем популярность. Вопрос остается открытым - это спорт будущего или просто развлечение? Подробнее о том, что представляет собой киберспорт в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Киберспорт - многомиллиардный вид спорта

В последние годы киберспорт набирает все большую популярность, но многие люди до сих пор задаются вопросом, что такое киберспорт? Если коротко, то киберспорт - это соревнования в компьютерных играх, которые превратились в многомиллиардные состязания.

Как и традиционный спорт, киберспорт может быть двух видов - командный, где соревнуются две или более команд, и индивидуальный, где каждый игрок играет сам за себя.

В настоящее время существуют различные жанры киберспорта, такие как шутеры от первого лица, многопользовательские онлайн-арены, такие как League of Legends и Dota 2, файтинги, такие как Mortal Kombat, и спортивные игры.

Согласно отчету за 2022 год, опубликованному Newzoo, мировым источником аналитики и исследований рынка игр и киберспорта, в 2022 году глобальная киберспортивная аудитория вырастет на 8,7% в годовом исчислении и достигнет 532 млн человек.

Фото:olympic.kz

Энтузиастами киберспорта называются те люди, которые смотрят киберспортивный контент чаще, чем раз в месяц (чуть более 261 млн человек). Согласно прогнозам, к 2025 году число любителей киберспорта вырастет до 318 млн. По прогнозам Newzoo, в 2025 году общая аудитория превысит 640 млн человек.

Ожидается, что к концу 2022 года доходы от киберспорта в мире составят около $1,38 млрд. Причем на Китай придется почти треть мировых доходов.

Подобно другим видам спорта, киберспорт требует упорных тренировок. Вопреки устоявшемуся мнению о киберспортсменах, как о подростках, играющих в игры, это спортсмены разного возраста - хорошо подготовленные профессионалы, у которых есть спонсоры, тренеры, команды и жесткие графики в сочетании с передовыми стратегиями. Киберспортсмены работают также усердно, как и обычные спортсмены, поскольку они проводят за компьютером по 8-12 часов в день и больше.

Фото:olympic.kz

С финансовой точки зрения киберспорт - очень прибыльный вид спорта, по призовым деньгам уступающий только футболу и покеру.

Заработок киберспортсмена зависит от многих факторов и включает в себя не только призовые деньги. Стриминг, спонсорские контракты, участие в рекламе и зарплата от организации - это тоже способы заработка киберспортсменов.

История киберспорта

Можно подумать, что киберспорт существует всего несколько последних лет, но это не так. Первый в мире международный турнир по киберспорту состоялся в октябре 1972 года, когда Лаборатория искусственного интеллекта Стэнфордского университета провела турнир по Spacewar. В соревнованиях приняли участие 24 игрока, а победитель получил годовую подписку на журнал Rolling Stones.

Фото:twitchgid.ru

В 1972 году разработка Magnavox Odyssey, первой домашней консоли для видеоигр с подключением к телевизору, сделала цифровые игры доступными для большей группы людей.

Фото:twitchgid.ru

В 1989 году была выпущена Netrek, первая командная интернет-игра. В ней две команды до 16 игроков сражаются друг с другом за контроль над галактикой во вселенной Star Trek. По состоянию на 2022 год она остается самой старой интернет-игрой, в которую до сих пор активно играют.

Фото:twitchgid.ru

В 1990-х годах появление соревнований и турниров по Street Fighter и Mortal Kombat, а также GoldenEye и других шутеров от первого лица в конце того же десятилетия стало важной вехой, проложившей путь для серий Starcraft, Warcraft, Overwatch, Call of Duty и Halo.

В 2000-х появились первые турниры по киберсспорту, такие как World Cyber Games, впервые проведенные в 2001 году в Сеуле, с призовым фондом в $300 тысяч, и Electronic Sports World Cup, проведенный в 2003 году в Пуатье, во Франции.

Фото:sportsgroup.ru

В 2011 году компания Valve из Вашингтона, разработавшая одни из самых популярных в мире видеоигр, такие как Half-Life, Portal, Counterstrike и Left 4 Dead, организовала свой первый международный киберспортивный турнир.

Это был офлайн-турнир с двойным отсевом, организованный Valve и проходивший во время пятидневной выставки GamesCom в Кельне в 2011 году, на которой также состоялась презентация Dota 2 для мировой аудитории. 16 приглашенным командам по Dota со всего мира был предложен ошеломляющий призовой фонд в размере $1,6 млн.

В 2021 году совокупный призовой фонд турнира превысил уже $40 млн, а Dota2 побила рекорд по самому большому призовому фонду в киберспорте, составив $47,3 млн.

В результате, сегодня миллионы женщин и мужчин по всему миру считают компьютерные игры не просто хобби, а полноценным спортом, который стал делом их жизни. Если раньше киберспорт был доступен небольшим группам людей, имевшим необходимую техническую базу, то со стремительным развитием технологий, и улучшением интернет-инфраструктуры, а также с более доступными тарифными планами для смартфонов и мобильного интернета, киберспорт вышел в массы.

Фото:olympic.kz

И хотя киберспорт набирает популярность во многих странах, Китай считается крупнейшим в мире коммерческим рынком, закрепившим за собой статус одного из лидеров в разработке, издании игр и организации турниров. Страна была одной из первых, признавших киберспорт официальным спортом еще в 2003 году. В целом, Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим в мире по доходам от игр: только в 2021 году они составили $88,2 млрд.

Влияние COVID-19 на развитие спорта

Пандемия COVID-19, в отличие от других сфер, оказала положительное влияние на развитие киберспорта во всем мире. Социальное дистанцирование заставило людей общаться друг с другом через цифровые и виртуальные платформы.

Однако, по данным Newzoo, эти темпы роста не смогут сохраниться надолго.

Фото:Depositphotos

«Хотя долгосрочная траектория развития игровой индустрии остается в подавляющем большинстве случаев положительной, впечатляющие темпы роста 2020 года просто не смогут сохраниться еще на один год. Ограничения в первой половине 2020 года повлияли на образ жизни и работы практически каждого человека, и игровые студии не стали исключением. И по мере того, как другие виды социальной деятельности будут возвращаться в повседневную жизнь, власть игр над вниманием и свободным временем людей начнет ослабевать», - говорится в отчете Newzoo.

Киберспорт в Казахстане

Федерация киберспорта Казахстана была создана в 2017 году, а в 2018 году киберспорт получил официальное признание. В 2020 году он был признан Национальным олимпийским комитетом.

В интервью Международной федерации киберспорта в январе 2022 года представитель Федерации киберспорта Казахстана сказал, что республика не отстает от мировых тенденций в плане игровых дисциплин. В Казахстане более популярны такие игры, как CS:GO, Dota 2, FIFA 22, а также мобильные игры (PUBG mobile & FreeFire).

Федерация организует государственные и региональные турниры по более чем 15 дисциплинам, включая FIFA 22, Dota 2, StarCraft II, PUBG Mobile, CS: GO, eFootball PES 2021.

Фото: Global Look Press



Средний возраст игроков в национальной команде варьируется от 16 до 25 лет.

«Мы создаем инфраструктуру для развития киберспорта. Формируем турнирные линии и предоставляем платформы для начинающих и профессиональных киберспортсменов. Кроме того, мы лоббируем интересы киберспорта на самом высоком уровне, не даем им оставаться в тени. Но самое главное, мы смогли сделать так, чтобы киберспорт стал еще одним рычагом социального лифта для молодежи Казахстана. Это бесценно», - заявили в федерации.

Согласно данным e-sports Earnings, в 2021 году киберспортсмены Казахстана заработали $947 469. В тройку лидеров по уровню заработка вошли Китай ($46,2 млн), США ($26,1 млн) и Россия ($22,5 млн). В 2022 году игроки Казахстана заработали $243 788.

Согласно Стратегии развития киберспорта до 2025 года, федерация планирует создать электронную базу данных киберспортсменов, судей и тренеров Казахстана, увеличить количество турниров для болельщиков, в том числе за счет создания школьной лиги и лиги госслужащих.

Федерация организовала 141 турнир с участием 39 168 участников и 7 900 зарегистрированных команд.

Фото: © Valve



