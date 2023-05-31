Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Что стало с «ковидными» больницами после окончания пандемии в Казахстане

    31 Мая 2023, 14:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане функционируют 16 модульных больниц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках борьбы с пандемией коронавируса в стране построили модульные больницы на 200 коечных мест. По стране в 14 регионах функционируют 16 таких модульных больниц. В связи с понижением показателей заболеваемости коронавирусом эти больницы используются по необходимости. Учитывается сколько коечных мест не хватает по каждому профилю и соответственно отдаются на использование. Например, планируется поменять коечные места в онкоцентре Атырауской области и перепрофилировать в перинатальный центр. В Кызылординской области модульную больницу планируют отдать для лечения пациентов с онкологией», - объяснила в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций глава управления департамента организации медицинской помощи Асель Кидиралиева.

    По ее словам, в соответствии с санитарными нормами после проведения дезинфекции эти модульные больницы будут должным образом оснащены и адаптированы для лечения пациентов с другими заболеваниями.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    4 млн казахстанцев обеспечат высоко-специализированной медпомощью – Минздрав
    Казахстан будет производить вакцину против ящура
    О строительстве медицинского хаба в Астане договорились Ажар Гиният и глава катарского холдинга
    Более 200 млрд тенге планируют направить на модернизацию сельского здравоохранения в РК
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 Скончался Бердибек Сапарбаев
    3 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана