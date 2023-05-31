Что стало с «ковидными» больницами после окончания пандемии в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане функционируют 16 модульных больниц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках борьбы с пандемией коронавируса в стране построили модульные больницы на 200 коечных мест. По стране в 14 регионах функционируют 16 таких модульных больниц. В связи с понижением показателей заболеваемости коронавирусом эти больницы используются по необходимости. Учитывается сколько коечных мест не хватает по каждому профилю и соответственно отдаются на использование. Например, планируется поменять коечные места в онкоцентре Атырауской области и перепрофилировать в перинатальный центр. В Кызылординской области модульную больницу планируют отдать для лечения пациентов с онкологией», - объяснила в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций глава управления департамента организации медицинской помощи Асель Кидиралиева.

По ее словам, в соответствии с санитарными нормами после проведения дезинфекции эти модульные больницы будут должным образом оснащены и адаптированы для лечения пациентов с другими заболеваниями.



