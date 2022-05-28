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    Что символизируют скульптуры в центральном холле резиденции «Акорда»

    28 Мая 2022, 12:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Президента продолжает знакомить подписчиков своих аккаунтов в Сети с резиденцией «Акорда», передает МИА «Казинформ».

    «Центральный холл резиденции «Акорда» украшают статуи «Защитник Отечества» и «Хранительница очага».

    Известный казахский скульптор Ерболат Толепбай отлил статуи из бронзы и алюминия с добавкой золота и серебра.

    Данная скульптурная композиция имеет глубокое символическое значение. В изображении воина воплощены отважность и мужество нашего народа. Женщина с ребенком олицетворяет колыбель мира, созидание и продолжение жизни», - говорится в публикации пресс-службы Президента Казахстана в Telegram-канале «БОРТ № 1».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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