Что происходит на рынке труда в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С начала года в Карагандинской области открыли шесть новых предприятий. Стабильную работу и заработок получили почти 1 200 человек. До конца 2021-го в регионе появятся ещё восемь инвестпроектов. Будет создано около 700 рабочих мест. Специалисты понадобятся в металлургии, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

На одном из заводов, действующих на территории СЭЗ «Сарыарка», рассказали, как изменилась численность сотрудников за два года. Завод выпускает резинометаллические футеровки для мельниц горной промышленности. Раньше это закупали за рубежом. И на этапе развития завода было создано 20 рабочих мест, сейчас уже 40. По словам гендиректора, в следующем году число рабочих мест вырастет ещё вдвое – до 80.

«Наши клиенты – крупные горнорудные компании. Обеспечиваем внутренние потребности и в 2022 году планируем выходить на экспорт. Первые поставки будут в Болгарию. Ведём переговоры с Россией и Монголией», – говорит Куандык Казангапов, генеральный директор ТОО «Polymet Solutions Corporation».

«Перешёл сюда с другого завода, где не всегда вовремя платили зарплату. Здесь всё стабильно, условия хорошие. Станки современные. Мы постоянно обучаемся, чтобы работать на новом оборудовании», – поделился газорезчик Онжасар Ахмедиев.

Проект получил господдержку по программе «Экономика простых вещей». Компании субсидируется ставка вознаграждения по кредиту, а также фонд «Даму» предоставил гарантию на сумму недостающего залога.

«Всего в области по программе «Енбек» за 9 месяцев работой обеспечили 32,6 тыс. человек. На бизнес-идеи выдали 922 гранта. Выпускники проекта «Бастау Бизнес» получили 664 микрокредита. На субсидируемые рабочие места трудоустроено более 8 тысяч человек – это социальные рабочие места, молодёжная практика, общественные работы», – сообщил Мухтар Толеу, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ.

По статистике, в области один грантополучатель в среднем создаёт 2–3 рабочих места. Большая часть грантов выдана на проекты в сфере сельского хозяйства.

Кроме того, по заявкам работодателей на краткосрочных курсах обучают желающих востребованным профессиям. Трудоустройство выпускников превышает 80%.