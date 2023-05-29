Что означает победа Эрдогана для Казахстана - мнение эксперта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований Мухит Асанбаев поделился мнением по поводу минувших президентских выборов в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует отметить, что это был в целом предсказуемый итог. Харизматичный, узнаваемый в стране и за рубежом лидер «Партии справедливости и развития» Реджеп Тайип Эрдоган изначально выглядел более убедительно и весомо в персонифицированном восприятии своих соотечественников, чем его визави, выдвиженец от объединенной оппозиционной коалиции и лидер «Республиканской народной партии» Кемаль Кылычдароглу», - сказал Мухит Асанбаев в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Эксперт считает, что наблюдавшаяся во время выборов высокая явка избирателей в целом укладывается в укоренившую традицию активного участия широких слоев населения в политической жизни страны.

«На голосование шли все, даже людей с ограниченными возможностями везли на инвалидных креслах на избирательные участки. В кругу одной семьи нередко электоральные предпочтения могли разительно отличаться. Агитация шла чуть ли не на каждой улице, с активным освещением публичного мнения в СМИ и социальных сетях. В тоже время, тот факт, что президентские выборы в Турции прошли в атмосфере жесткой конкуренции, сигнализирует о поляризации турецкого общества, наличии серьезных противоречий в политических кругах относительно будущего страны», - отметил спикер.

При этом, по его словам, особое внимание мировой общественности к прошедшим в Турции выборам было не случайным.

«Турция под руководством Р. Эрдогана превратилась в «Срединную державу» и ключевого геополитического игрока, способного оказывать влияние на безопасность целого ряда регионов – от Ближнего Востока, Южного Кавказа и Центральной Азии до акваторий Средиземноморского и Черноморского регионов. Иными словами, возросшее влияние внешнеполитической стратегии Турции под руководством Р. Эрдогана ощущается в региональной и мировой политике и логично в этой связи задаться вопросом – а что означает победа Р. Эрдогана для Казахстана?» - задается вопросом эксперт.

Во-первых, по его мнению, для Казахстана важным является тот выбор, который для себя сделал турецкий народ. Во-вторых, с победой действующего президента Турции Р. Эрдогана следует ожидать продолжения нынешнего внешнеполитического курса Анкары в отношении Казахстана.

«В частности, речь идет об углублении сотрудничества между Турцией и Казахстаном в рамках «Организации тюркских государств», дальнейшем развитии инициированного Турцией «Срединного коридора» или Транс-каспийского коридора, участка Шелкового пути, связывающего рынки Китая с ЕС через территорию Казахстана, Азербайджана, Турции, а также интенсификация военного-технического и других сфер сотрудничества между нашими странами, как на двустороннем, так и на многостороннем уровне. Главное, что новоизбранный лидер Турции Р. Эрдоган активно вовлечен в процесс укрепления связей с Казахстаном и тюркоязычными странами и намерен продолжить эту политику дальше», - добавил М. Асанбаев.



