Что ожидает Таиланд после победы оппозиции на парламентских выборах

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Более недели назад в Таиланде состоялись выборы в местный парламент, где победу одержала оппозиция. О том, что ожидает в ближайшее время это государство Юго-Восточной Азии, являющееся привлекательным туристическим направлением для наших граждан, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».
Две оппозиционные партии одержали победу на парламентских выборах
В Таиланде 14 мая 2023 года состоялись выборы в Палату представителей, в которых впечатляющую победу одержали оппозиционные партии, выступающие за политические перемены в стране. В Королевстве право голоса имеют 52 миллиона человек из более чем 60 миллионов жителей. В Таиланде законодательный орган состоит из двух палат: высшей – Сенат, который состоит из 250 членов, срок их полномочий составляет пять лет и низшей - Палата представителей - 500 депутатов.
Зарубежная пресса пишет, что основная оппозиционная партия «Движение вперед» получит 151 место, а другое движение «Пхеу Тай» займет 141 место в парламенте. Обе партии в своих политических декларациях критикуют действующий режим, связанный с руководителями армии.
Королевство Таиланд является конституционной монархией с 1932 года. С этого времени в стране произошло девятнадцать переворотов. Последний раз в 2014 году от власти было отстранено правительство во главе с Йинглак Чинават. Тогда командующий сухопутными силами Прают Чан-Оча заявил, что военные взяли власть в свои руки, чтобы «навести мир и спокойствие в стране» и намерены реформировать политическую структуру, экономику и общество.
Однако на этих выборах партии премьер-министра Прают Чан-Оча показали низкие результаты. Эксперты считают, что после девяти лет правления его популярность пошла на убыль, а недавние опросы общественного мнения показали, что многие тайцы хотят, чтобы он ушел.
Кто претендует на пост премьер-министра страны
На этом фоне лидер «Движение вперед» 42-летний выпускник Гарварда Пита Лимджароенрат получил большинство голосов за счет значительной поддержки местной молодежи, в особенности пропагандируя свою политику в социальных сетях.
«Мы верим, что наш любимый Таиланд может стать лучше, и перемены возможны, если мы начнем это сегодня. Наши мечты и надежды – просты и понятны. Независимо от того, согласны вы со мной или нет, я буду вашим премьер-министром. И независимо от того, проголосовали вы за меня или нет, я буду служить вам», - заявил молодой политик.
Пита Лимджароенрат начал политическую карьеру, когда он был избран в парламент в 2019 году от партии «Future forward» (Будущее впереди). Основанная Танаторном Хуангроонгруангкитом, миллиардером и убежденным критиком армии, партия хорошо показала себя на выборах 2019 года, встряхнув тайскую политику требованием перемен. Но в 2020 году эта партия была вынуждена распуститься из-за спорных обвинений. Вскоре после этого была сформирована организация «Move Forward» в качестве ее преемника и Пита Лимджароенрат стал новым лидером.
Политик, которого называли «восходящей звездой» тайского парламента из-за критических речей, которые он произносил в качестве депутата от оппозиции, приобрел популярность благодаря обещаниям сменить политическое влияние военных и реформировать законы, касающиеся монархии.
Сам Пита Лимджароенрат родился в богатой тайской семье, занимавшейся политикой. Его отец был советником в министерстве сельского хозяйства, а его дядя был помощником бывшего свергнутого премьер-министра Таксина Чинавата. Молодой политик получил степень бакалавра финансов Бангокского университета Таммасат, степень магистра государственной политики Гарвардского университета и степень магистра делового администрирования Массачусетского технологического института. Он назвал себя «американским продуктом школ государственной политики».
Тем не менее, несмотря на успех «Движения вперед» на выборах, не факт, что он станет премьер-министром, отмечают местные политологи. Дело в том, что нового главу кабинета министров должны совместно утвердить Сенат и нижняя палата. Учитывая, что 250-местный Сенат в большинстве контролируется военными, победителям выборов необходимо получить 376 голосов из совместного числа сенаторов и членов Палаты представителей (750). На прошлой неделе лидер «Движение вперед» предложил второй партии «Пхэу Тай» и другим оппозиционным партиям сформировать союз против военных. Пита Лимджароенрат заявил, что еще четыре оппозиционные партии согласились «объединить усилия в формировании правительства».
Но несмотря на все эти заявления, зарубежные аналитики полагают, что Таиланд ждет продолжение борьбы за власть между оппозицией и военными. А учитывая, что густонаселенная Юго-Восточная Азия становится ареной столкновения интересов ведущих геополитических игроков мира, внутренняя ситуация в Таиланде привлекает повышенное внимание.
Влияние на туризм
Таиланд традиционно считается популярным направлением для многих туристов мира. Путешественников привлекает пляжный отдых в совокупности с относительно невысокими ценами на проживание, услуги, продукты питания и др. Так, это государство Юго-Восточной Азии в 2022 году приняло 11,15 млн иностранных туристов, что на 428 тысяч больше показателей 2021 года, когда были введены широкие ограничения на поездки, связанные с пандемией.
В 2023 году правительство Таиланда ожидает приезда в страну не менее 25 млн иностранных туристов, в том числе около 5 млн из Китая. Именно китайские туристы составляли большинство туристов в Королевстве в допандемический период. Общий доход от внутренних и иностранных туристов в 2023 году прогнозируется на уровне 2,4 трлн батов ($72,5 млрд).
Большинство местных жителей уверены, что несмотря на политические кризисы, Таиланд сохранит общественный порядок и будет стремиться защитить безопасность туристов, которые формируют основной источник дохода этой страны.