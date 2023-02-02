Что ожидает казахстанцев после выборов депутатов Мажилиса и маслихатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В эфире программы Krivosheev.live на телеканале Jibek Joly эксперты, политологи поделились своим видением нового политического сезона, также высказали свое мнение о том, что казахстанцы увидят после выборов депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отличительной особенностью предстоящих выборов станет участие кандидатов-самовыдвиженцев по одномандатным округам в рамках смешанной избирательной системы. Отметим, что в последний раз кандидаты-одномандатники участвовали в выборном процессе в 2004 году. Предоставление гражданам возможности голосовать за конкретных лиц особенно важно при формировании представительных органов на региональном уровне. Ведь депутаты маслихатов тесно взаимодействуют с гражданами.

В эфире программы Krivosheev.live на тему «Новый политический сезон» эксперты поделились мнением о том, как будет выглядеть политическое поле после одномандатных округов и как будет выглядеть Казахстан после выборов 19 марта.

«Хорошо управляемая страна – это самоуправляемая страна. Человек, который пришел во власть, в представительные органы, пришел туда по веянию сердца и может он даст инерцию того, что будет работать. Я не жду чего-то большого от нового состава, но могу сказать, что люди таким образом наберут опыт и это тот этап, через который придется пройти и может лучше не питать иллюзии, чтобы потом сильно не расстраиваться», - отметила преподаватель высшей школы социально-гуманитарных наук международного университета «Астана» Таисия Мармонтова.

Политолог Дина Айкенова сказала, что является сторонником мажоритарной системы.

«Потому что, то ли партию ты спрашиваешь, то ли человека, который дал обещание построить школу. В этом отношении я только за мажоритарную систему. Что касается тенденций, которые мы увидим после 19-го числа, мы увидим вход экономической региональной элиты. Некоторые эксперты называют этих людей региональными лоббистами. Это будет очень интересно, особенно в тех округах, где по три человека. Будет очень интересно посмотреть в том плане, что скорее всего один человек из этих регионов будет являться лидером общественного мнения, общественником либо в прошлом депутатом, либо бывшим акимом. Второй, третий человек – скорее всего, будут представители крупного бизнеса. Предполагаю, что это будет так», - добавила политолог.

Директор Института истории государства Еркин Абиль считает, что в любом случае появится хоть какая-то публичная политика, публичное обсуждение проблем.

«В последние годы формирование элит шло исключительно через государственную службу, в том числе и представительных органов власти, и в регионах, что в принципе неправильно. Мы уже сейчас наблюдаем возрождение публичной политики, когда люди начинают публично апеллировать к народу и высказывать новые смыслы. В любом случае формирование политической элиты через публичную политику для устойчивости системы будет нужно. Тоже согласен с тем, что ожидать революционных изменений после этих выборов будет наивно, но этот Парламент будет более активным и начнет создавать новые смыслы, предлагать реформы, которые сегодня только Президент предлагает», - добавил он.



