Что нужно знать о вирусных гепатитах?

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Порой граждане сами того не предполагая, могут заразиться вирусными гепатитами. В наши дни это происходит и после получения косметологических или стоматологических услуг. К сожалению, некоторые виды вирусных гепатитов полностью не излечиваются, даже, если и сушествуют препараты, доступны они не каждому из-за высокой стоимости. О том, как себя предостречь от заражения, и что нужно знать о видах вирусных гепатитов корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог Айнур Амиркулова.

Вирусные гепатиты - распространенные и опасные инфекционные заболевания. Они могут проявляться различно, но среди основных симптомов выделяют желтуху и боли в правом подреберье. Желтуха возникает, когда желчь, вырабатываемая в печени, вместо участия в переработке пищи попадает в кровь и придаёт коже характерный желтоватый оттенок. Попадает она и в мочу, делая её тёмной. Кал, наоборот, лишаясь желчи, становится бесцветным. Такое бывает при воспалении печени, а именно при вирусных гепатитах, когда вирус нарушает нормальную работу органа. Однако не всегда вирусные гепатиты протекают с желтухой. Бывают, и довольно часто, безжелтушные формы, которые проходят не так остро.

Вирусы гепатита попадают в организм человека двумя основными способами.

Больной человек может выделять вирус с фекалиями. Вирус гепатита с водой или пищей попадает в кишечник других людей. Врачи называют такой механизм заражения фекально-оральным. Он характерен для вирусов гепатита А и Е. Таким образом, гепатит А и гепатит Е возникают в основном из-за несоблюдения личной гигиены, а также при несовершенстве системы водоснабжения. Этим объясняется наибольшая распространённость этих вирусов в малоразвитых странах.

Второй путь заражения - контакт человека с инфицированной кровью. Он характерен для вирусов гепатитов В, С, D, G. Наибольшую опасность, ввиду распространённости и тяжёлых последствий заражения, представляют вирусы гепатитов В и С. Чаще всего происходит заражение при переливании донорской крови. Во всем мире в среднем 0,01-2% доноров являются носителями вирусов гепатита, поэтому в настоящее время донорская кровь перед переливанием реципиенту исследуется на наличие вирусов гепатита В и С. Риск инфицирования повышается у лиц, нуждающихся в повторных переливаниях крови или ее препаратов.

Заражение гепатитом возможно также при использовании одной иглы разными людьми, этот фактор во много раз увеличивает риск заражения гепатитами В, С, D, G. Это самый распространённый путь заражения среди наркоманов.

Вирусы B, С, D, G могут передаваться при половом контакте. Чаще всего половым путём передаётся гепатит «В». Считается, что вероятность заражения гепатитом «С» у супругов мала.

Возможен путь заражения от матери к ребенку (врачи называют его «вертикальный») наблюдается не так часто. Риск повышается, если женщина имеет активную форму вируса или в последние месяцы беременности перенесла острый гепатит. Вероятность заражения плода резко увеличивается, если мать, кроме вируса гепатита, имеет ВИЧ-инфекцию. С молоком матери вирус гепатита не передаётся.

Вирусы гепатитов В, С, D, G передаются при нанесении татуировки, иглоукалывании, прокалывании ушей нестерильными иглами. В 40% случаев источник заражения остается неизвестным.

Заражение через кровь

«Мы лечим пациентов с вирусными гепатитами уже в осложненной форме. То есть, пациентов, у которых ранее был выявлен хронический вирусный гепатит В, в некоторых случаях гепатит В с дельта агентом и хронический гепатит С. В отделении мы лечим пациентов, у которых уже развилась стадия цирроза и стадия, которая следует после цирроза. Пациенты с вирусными гепатитами наблюдаются у инфекциониста, по показаниям им проводится противовирусная терапия. Допустим, хронический вирусный гепатит В и С относятся к парентеральным вирусам, заражение происходит через кровь. В связи с этим пациенты с вирусными гепатитами В, С и В с дельта агентом наблюдаются у инфекциониста. Через каждые шесть месяцев сдают анализы, потому что требуют наблюдения. С 2015 года от вирусного гепатита во всем мире появились препараты, которые дают нам возможность вылечить вирус за три месяца. Пациенты, которые на учете, это уже выявленные пациенты или уже пролеченные пациенты и мы их просто наблюдаем и снимаем с учета», - объяснила врач-гепатолог.

Почему у пациентов с циррозом печени сложная патология?

По ее словам, пациенты с вирусными гепатитами В – другая история, потому что вирусный гепатит В полностью не излечивается. В этом случае противовирусная терапия подразумевает подавление вируса во время приема препаратов.

«Иллюминация полного вируса происходит очень редко. Пока пациент принимает противовирусный препарат, у него вируса в крови нет. Как только он прекращает, через определенное время индивидуально у каждого по-разному вирус снова появляется в крови, и мы получаем положительный анализ на гепатит В, иногда В+Д», - отметила Айнур Аскарбековна.

В случае, если человек заразился вирусным гепатитом С сначала формируется цирроз печени, а затем рак печени. Когда у пациента вирусный гепатит В или вирусный гепатит В+Д, у них может образоваться рак печени, минуя стадию цирроза печени.

«Если у пациентов есть вирусный гепатит В, они принимают противовирусную терапию. Если поступают пациенты с вирусным гепатитом С, если у них уже развился цирроз печени, мы наблюдаем за ними. У пациентов с циррозами печени сложная патология. К сожалению, заболевание компенсируется от стадии компенсации до Д компенсации. Часто из-за осложнения цирроза печени, в виде портальной гипертензии, из-за варикозного расширения вен пищевода, которое приводит к кровотечению расширенных вен пищевода, мы теряем пациентов от осложнений. Мы лечим пациентов с циррозами печени любого исхода, проводим гепатопротекторную терапию, коррекцию показателей крови, мониторинг обследований. Если же у пациента варикозное расширение вен пищевода прогрессирует и переходит на третью или более другую стадию, то приглашаем на консультацию хирурга, эндоскописта и решаем вопрос о лигировании варикозного расширения вен пищевода в целях профилактики кровотечений», - рассказала врач-гепатолог.

Также проводится медикаментозная профилактика. То есть, назначают препараты, чтобы снизить давление в портальной вене, уменьшить риски кровотечения из варикозного расширения вен пищевода.

«У пациентов с циррозом печени развивается печеночная клеточная недостаточность, в связи с чем мы этим пациентам проводим коррекцию. В основном пациенты поступают с низкими тромбоцитами и с низким общим белком альбуминами, за счет этого у пациентов во всех стадиях Дкомпенсации есть асцит и отечно-асцитический синдром. То есть, они с огромными животами полной воды. Мы проводим диуретическую терапию и параллельно идет замещение путем трансфузии альбумина. Когда белок поднимается, у пациента свободная жидкость в ногах, в животе уменьшается», - отметила Айнур Амиркулова.

У мамы и дочери обнаружили вирусный гепатит: обе ходили к одному мастеру по маникюру

По ее словам, если раньше вирусным гепатитом заражались те, кто употребляет наркотические вещества. В наши дни в связи с развитостью косметологических и стоматологических услуг может заразиться каждый.

«Бывают случаи, когда используют некачественные средства при маникюре, педикюре, когда есть контакт с кровью, можно заразиться вирусным гепатитом. Были случаи, когда у пациентки выявили вирусный гепатит С, затем у ее дочери. При опросе мы узнали, что они ходили к одному мастеру по маникюру. То есть, обработка этих инструментов была некачественной», - пояснила врач-гепатолог.

Бессимптомно: о первых признаках заболевания

К сожалению, заболевания печени, в частности вирусные гепатиты молчаливые, отмечает Айнур Амиркулова. Даже пациенты с уже имеющимся циррозом печени могут не чувствовать определенных жалоб.

«То есть, выявляют, когда пациент сдает анализы. Обычно пациенты не предъявляют никаких жалоб. Обычно они говорят об усталости. Но, если это хроническая форма вирусного гепатита, пациент даже не подозревает, что у него есть вирус. Обычно это находка. Когда у пациента есть жалоба, в редких случаях пациент поступает уже с кровотечением из пищевода и выявляется, что у него уже давно есть вирус и у него уже стадия цирроза с Д компенсацией. То есть, пациент очень долго ходит и не подозревает, что у него есть вирус. Есть группа людей, которые по приказу обследуются на вирусные гепатиты. То есть, пациенты перед госпитализацией, беременные женщины, медицинские работники, граждане, выезжающие за границу по требованию некоторых стран, обследуются на гепатит. Такого полномасштабного обследования пока нет. Но каждый по своему желанию может сдать анализы на вирусные гепатиты», - пояснила врач-гепатолог.

О медицинской грамотности казахстанцев

Тем не менее врач отмечает тенденцию повышения уровня медицинской грамотности казахстанцев.

«Уже молодые люди заранее обследуются, без показателей сдают анализы на онкомаркеры. В свободном доступе есть вся информация, поэтому они самостоятельно сдают анализы и занимаются профилактикой. Даже делают эндоскопические обследования. Граждане могут целенаправленно госпитализироваться, чтобы пройти эти виды обследования. Однако есть пациенты, которые уже приходят заболевшими, но не так как раньше. Раньше рассказывали, что лечили в продвинутых стадиях. В связи с тем, что появились противовирусные препараты от вирусного гепатита С, пациентов с гепатитом С стало значительно меньше. ВОЗ ожидает, что в развитых странах вирусного гепатита С практически не будет. В нашей Больнице как выявляем, сразу же проводим противовирусную терапию», - отметила врач-гепатолог.

О наиболее опасном виде вирусного гепатита

Наиболее опасным видом вируса Айнур Амиркулова назвала вирусный гепатит В+дельтаагент.

«От него нет лечения, и они быстро прогрессируют до цирроза и рака печени. У нас есть пациент, которого мы поставили на учет в 25 лет с вирусным гепатитом В+Д уже в стадии цирроза. Сейчас ему 30 лет. Мы уже делали лигирование, у него очень продвинутый цирроз. Пациент получает противовирусную терапию мирклудексом, но по эффективности она спорная. В некоторых случаях вирус все равно возвращается. В Казахстане этот препарат не зарегистрирован. Пациент за свой счет покупает этот препарат, лечение стоит 12 млн тенге в год. Это новый препарат от вирусного гепатита», - пояснила Айнур Амиркулова.

Как живут пациенты с вирусными гепатитами?

По словам врача, любому пациенту с циррозом печени вне зависимости от этиологии некомфортно жить, если это уже стадия субкомпенсации и Дкомпенсации.

«Д компенсация – когда у пациента сниженный показатель крови. То есть, если у него кровотечение, кровь долго будет останавливаться, потому что развивается коагулопатия.

«Практически все эти пациенты имеют портальную гипертензию, то есть варикозное расширение вен. У них кровотечение может начаться, даже, если пациент простудился и долго кашлял. А это порочный круг. У пациента, который поступил с кровотечением, за счет потери крови начинается повреждение почек. Из-за повреждения почки отказывают. Обычно это безысходная ситуация. Если у пациента цирроз печени, это точка невозврата. У кого-то болезнь будет медленно прогрессировать, у кого-то быстро», - добавила Айнур Амиркулова.