Что нужно взять водителям перед выездом в дальнюю дорогу зимой - рекомендации ДЧС

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области из-за неблагоприятных погодных условий в зимний период в снежном плену остаются свыше 100 грузовых и легковых автомобилей. Это создает прямую угрозу жизни и здоровью людей. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям области дали рекомендации водителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За зимний период 2020-2021 годов количество выездов по проведению первоочередных аварийно-спасательных работ составило 75, спасено 18 человек, из них 9 детей, 14 человек эвакуировано из зоны ЧС, вызволено пять единиц техники.

В 2021-2022 году в связи с ухудшением погодных условий в различных регионах области 16 раз вводилось ограничение движения транспорта на автодорогах республиканского и областного значения. Для заблаговременного информирования населения передано 16 SMS-сообщений о закрытии автодорог.

На территории области, имеются шесть трассово-медико спасательных пунктов, которые также будут использованы в качестве обогревательных пунктов при необходимости.

13 подрядными организациями, выполняющими работы по содержанию автомобильных дорог областного значения, заготовлено: 11 983 тонны противогололедных материалов, 453 тонны горюче-смазочных материалов и 338 единиц специальной техники для уборки снега в зимний период. Изготовлено 700 штук временных дорожных знаков «скользкая дорога», «ограничение скорости».

Кроме того, на снегозаносимых участках установлены снегозадерживающие щиты на 5 км вдоль автомобильной дороги областного значения «Алматы-Усть-Каменогорск» - «Капал-Арасан» подъезд к селу Коныр.

ДЧС области просит граждан ознакомится с прогнозом погоды, следить за ее изменением и SMS-оповещениями перед выездом в дальнюю дорогу зимой. В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колёс, лопаты, парафиновые свечки, а также теплая одежда, предметы первой необходимости, запас еды и воды.

При передвижении во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда, в случае поломки, на помощь смогут прийти другие водители из колонны.

Оказавшись в снежном заносе или если во время бурана у вас заглох автомобиль:

- необходимо вызвать помощь по номеру «112»;

- подать сигнал тревоги, включив аварийный сигнал и повесить яркую ткань на антенну автомашины;

- периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не заблокировал выход;

- откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из неё выходил в атмосферу, а не под автомобиль.

Ранее ДЧС назвал самые опасные и снегозаносимые участки дорог областного значения.