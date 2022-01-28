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    Что нужно взять водителям перед выездом в дальнюю дорогу зимой - рекомендации ДЧС

    28 Января 2022, 19:53

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области из-за неблагоприятных погодных условий в зимний период в снежном плену остаются свыше 100 грузовых и легковых автомобилей. Это создает прямую угрозу жизни и здоровью людей. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям области дали рекомендации водителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За зимний период 2020-2021 годов количество выездов по проведению первоочередных аварийно-спасательных работ составило 75, спасено 18 человек, из них 9 детей, 14 человек эвакуировано из зоны ЧС, вызволено пять единиц техники.

    В 2021-2022 году в связи с ухудшением погодных условий в различных регионах области 16 раз вводилось ограничение движения транспорта на автодорогах республиканского и областного значения. Для заблаговременного информирования населения передано 16 SMS-сообщений о закрытии автодорог.

    На территории области, имеются шесть трассово-медико спасательных пунктов, которые также будут использованы в качестве обогревательных пунктов при необходимости.

    13 подрядными организациями, выполняющими работы по содержанию автомобильных дорог областного значения, заготовлено: 11 983 тонны противогололедных материалов, 453 тонны горюче-смазочных материалов и 338 единиц специальной техники для уборки снега в зимний период. Изготовлено 700 штук временных дорожных знаков «скользкая дорога», «ограничение скорости».

    Кроме того, на снегозаносимых участках установлены снегозадерживающие щиты на 5 км вдоль автомобильной дороги областного значения «Алматы-Усть-Каменогорск» - «Капал-Арасан» подъезд к селу Коныр.

    ДЧС области просит граждан ознакомится с прогнозом погоды, следить за ее изменением и SMS-оповещениями перед выездом в дальнюю дорогу зимой. В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колёс, лопаты, парафиновые свечки, а также теплая одежда, предметы первой необходимости, запас еды и воды.

    При передвижении во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда, в случае поломки, на помощь смогут прийти другие водители из колонны.

    Оказавшись в снежном заносе или если во время бурана у вас заглох автомобиль:

    - необходимо вызвать помощь по номеру «112»;

    - подать сигнал тревоги, включив аварийный сигнал и повесить яркую ткань на антенну автомашины;

    - периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не заблокировал выход;

    - откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из неё выходил в атмосферу, а не под автомобиль.

    Ранее ДЧС назвал самые опасные и снегозаносимые участки дорог областного значения.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Происшествия Транспорт Безопасность Общество Погода МЧС ДЧС
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